El fideicomiso sucesoral: una decisión que se toma en vida

Es importante conocer la planificación sucesoral como una herramienta para evitar la improvisación y los conflictos familiares tras el fallecimiento. ( SHUTTERSTOCK )

Hay conversaciones que muchas familias postergan, no porque no valoren lo que han construido, sino porque hablar de herencia todavía se siente, como si fuera cruzar una puerta incómoda. Y mientras esa conversación se aplaza, el patrimonio queda expuesto a algo que a la larga suele costar más que cualquier impuesto: la improvisación.

La planificación sucesoral parece poco frecuente en nuestro medio. Quienes asesoran familias en materia patrimonial y legal coinciden en que la mayoría llega al momento de la muerte sin instrucciones claras sobre qué hacer con lo que construyó. El fideicomiso sucesoral es todavía menos conocido que el testamento. Sin embargo, probablemente sea una de las herramientas de planificación patrimonial más completas que reconoce nuestra legislación. Desde 2011, la Ley 189-11 admite el fideicomiso y permite su utilización en materia sucesoral, con reglas claras sobre administración, separación patrimonial y ejecución de instrucciones previamente definidas.

Su funcionamiento es, en esencia, sencillo. Una persona transfiere determinados bienes a una fiduciaria autorizada para que los administre conforme a reglas escritas, en beneficio de otras personas. Lo que importa no es la mecánica, sino el momento en que esas reglas se fijan: ahora, en vida, con lucidez y sin la presión emocional que suele acompañar las crisis familiares.

Eso cambia la dinámica típica, porque una herencia no solo transmite bienes. También transmite tensiones, silencios, expectativas y, a veces, conflictos que nunca se hablaron a tiempo. El fideicomiso sucesoral no elimina por sí solo esos riesgos, pero sí permite ordenar de antemano la forma en que el patrimonio será administrado y entregado.

No es una solución mágica, y no conviene presentarlo como tal. Puede establecer condiciones y plazos para la distribución. Puede prever situaciones particulares, como la protección de un heredero con necesidades especiales. Puede ayudar a organizar la transición de una empresa familiar, siempre que se coordine debidamente con los estatutos sociales y con los acuerdos entre socios que ya existan. Pero tiene límites claros.

El fideicomiso de planificación sucesoral no puede desconocer la legítima hereditaria; la reserva legal del Código Civil sigue protegiendo a los herederos forzosos, y cualquier disposición que la vulnere puede ser reducida o anulada. El fideicomiso es una herramienta poderosa, sí, pero no puede utilizarse para burlar ese marco. Bien estructurado, funciona precisamente dentro de él.

Uno de los mayores atractivos del fideicomiso sucesoral está en su tratamiento fiscal. Y al mismo tiempo, ahí es donde más malentendidos se producen. Para su mejor comprensión, habría que mirarlo en tres momentos distintos.

El primero es el aporte de los bienes al fideicomiso. Cuando el fundador transfiere activos a la estructura, la ley prevé exención del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre ganancia de capital para activos como acciones y participaciones societarias. En el caso de inmuebles, en cambio, normalmente aplica el impuesto de transferencia inmobiliaria del 3%, salvo supuestos de exención previstos en regímenes especiales. Este punto importa más de lo que parece, porque muchas reorganizaciones hechas mediante vehículos extranjeros pueden generar tributación sobre la ganancia neta, calculada sobre la diferencia entre el valor de enajenación y el costo fiscal ajustado. Frente a eso, el fideicomiso local suele ofrecer una ruta considerablemente más eficiente.

El segundo momento es la operación del fideicomiso durante su vida. Aquí también conviene evitar simplificaciones. El patrimonio fideicomitido puede beneficiarse de un régimen de amplia neutralidad, pero no de inmunidad tributaria. El IPI, por ejemplo, sí aplica sobre inmuebles, y con una diferencia relevante: mientras la persona física paga el 1% solo sobre el excedente de un umbral legal, el fideicomiso paga ese mismo 1% sobre el valor total del patrimonio inmobiliario gravado, sin ese umbral. Tampoco desaparecen las ganancias de capital cuando el fideicomiso vende activos de capital. Y los honorarios de la fiduciaria, como servicio de administración, están sujetos a ITBIS. Hay costos de cumplimiento, y hay que incorporarlos al análisis.

El tercer momento es la distribución final a los herederos. Constituir el fideicomiso sucesoral no paga impuesto sucesoral, pero cuando los bienes se transmiten a los causahabientes con motivo del fallecimiento, puede aplicar el impuesto sucesoral a la tasa vigente, que la DGII fija en el 3% sobre la masa sucesoral neta. No se trata de una exención total, sino de un esquema de neutralidad y diferimiento en determinadas etapas, previsto por la ley y reglamentado por la administración tributaria.

Más allá del frente fiscal, el fideicomiso tiene otra virtud que con frecuencia pasa desapercibida.

Nadie organiza su patrimonio pensando en un divorcio, en una disputa entre herederos, en un conflicto con acreedores o en una demanda que llega en el peor momento. Pero esos eventos existen. Y cuando alcanzan un patrimonio sin diseño previo, las consecuencias suelen ser mucho más difíciles de contener.

El fideicomiso crea un patrimonio autónomo y separado del patrimonio personal de quienes intervienen en él. Esa separación patrimonial limita la persecución por parte de acreedores, aunque no de forma absoluta. Existen excepciones: ciertas deudas anteriores garantizadas, frutos que deban entregarse al beneficiario, supuestos de fraude y obligaciones propias del fideicomiso. No es un blindaje total. Lo que sí ofrece es una capa de protección jurídicamente amplia que el patrimonio ordinario no tiene.

Y quizá el aporte más valioso del instrumento sea la gobernanza, que es también su uso menos conocido.

Un fideicomiso sucesoral puede diseñarse para terminar una vez cumpla su finalidad, distribuyendo los bienes y extinguiéndose. Pero también puede estructurarse como un fideicomiso de administración patrimonial con componente sucesoral, de forma que continúe después del fallecimiento, siempre que cumpla con las formalidades legales aplicables. En ese caso, las reglas de administración, distribución y control que el fundador dejó definidas siguen produciendo efectos. Y si además fue concebido como irrevocable y debidamente aceptado, esas reglas no pueden alterarse por simple voluntad de una de las partes, sino únicamente conforme a los mecanismos y consensos que la ley y el contrato permitan.

Eso convierte a la fiduciaria en un ejecutor neutral de una voluntad previamente ordenada. Para familias con varios herederos, empresas en marcha o bienes difíciles de dividir, esa arquitectura puede marcar la diferencia entre una transición razonablemente ordenada y una fragmentación costosa del legado. No es una herramienta pensada para familias que ya están en pleno conflicto. Es, sobre todo, una herramienta para evitar que ese conflicto aparezca o se agrave.

No todas las familias necesitan un fideicomiso sucesoral, y no en todos los casos será la mejor respuesta. Hay situaciones en las que conviene combinarlo con testamento, acuerdos familiares, protocolos de gobierno o estructuras societarias complementarias. También hay casos en los que sus costos de administración y cumplimiento hacen preferible otra ruta. No hay recetas universales.

Lo que no debe esperar, es la necesidad de hablar de estos temas antes de que sea tarde. El patrimonio que no se planifica no suele desaparecer de golpe. Normalmente se erosiona poco a poco, en decisiones que nadie tomó a tiempo, en tensiones que nadie ordenó y en costos que pudieron evitarse. Por eso, más que una figura sofisticada del derecho patrimonial, el fideicomiso sucesoral es una manera de asumir en vida una responsabilidad que no debería dejarse al azar.

Porque, al final, el verdadero problema no es la muerte, sino llegar a ella con un patrimonio sin ordenar y dejar que otros resuelvan lo que debió quedar definido en vida.