MAGA contra sí misma: la guerra, Israel y la fractura de una promesa

Donald Trump enfrenta una rebelión incómoda en el corazón de su propio universo político. No viene de los demócratas, ni de la prensa liberal, ni de los sectores que siempre lo han combatido. Viene de sus antiguos aliados más ruidosos: comunicadores, "influencers" y voceros del movimiento MAGA que durante años defendieron cada uno de sus giros, pero que ahora lo acusan de traicionar la promesa más repetida de su carrera: no arrastrar a Estados Unidos a nuevas guerras.

La grieta iraní

La fractura estalló a propósito de Irán. Para una parte del trumpismo, el problema no es solo la posibilidad de una intervención militar; es la sensación de que Trump ha abandonado el lenguaje antiintervencionista que lo convirtió en una fuerza política singular. Durante su ascenso, vendió una imagen nítida: menos guerras, menos aventuras imperiales, menos subordinación a los intereses del Washington globalista. Ese mensaje fue la base emocional de su relación con millones de votantes hastiados del costo humano y fiscal de Irak, Afganistán y Libia.

Ahora varios de sus propios comentaristas y exdefensores lo miran con sospecha. Lo acusan de hablar como "America First" y actuar como un presidente dispuesto a seguir la lógica clásica de la intervención militar. El resentimiento no es solo por la guerra en sí; es por la contradicción. Para una base que se percibe a sí misma depositaria de una misión casi sagrada, la incoherencia pesa más que la ideología.

El peso de Israel

A esa fractura se suma un tema todavía más explosivo: la influencia de Israel en la Casa Blanca. Una parte de esos mismos críticos sostiene que la presión israelí habría empujado a Trump hacia la confrontación con Teherán. No es una tesis marginal dentro del debate conservador actual. Está presente en medios, podcasts y columnas que antes orbitaban alrededor del trumpismo. La idea de que Netanyahu y su gobierno han intentado durante años arrastrar a Washington a una guerra contra Irán no es nueva; lo nuevo es que sectores de la derecha estadounidense la usan ahora para atacar al propio Trump. Lo que antes era dogma de lealtad se ha convertido en sospecha de captura.

Conviene ser precisos aquí. No hace falta recurrir a teorías simplistas ni al viejo cliché de una conspiración omnipotente. La realidad suele ser más prosaica y más peligrosa: afinidades ideológicas, presión de grupos de interés, cálculo político, relaciones personales y debilidad institucional. Si el presidente de Estados Unidos se deja influir por un aliado extranjero hasta el punto de adoptar una estrategia bélica que contradice su propia base electoral, el problema no es solo Israel. El problema es la vulnerabilidad estructural del poder estadounidense frente a presiones que operan sin suficiente control democrático.

Una estrategia de largo plazo

En ese contexto, el reciente reportaje del New York Times añade una capa inquietante. El texto sugiere que la opción militar contra Irán no apareció de la nada: la idea llevaba tiempo rondando los círculos de poder, con Israel intentando convencer a distintos presidentes estadounidenses de actuar contra Teherán. Si esa lectura es correcta, el caso Trump no sería una anomalía, sino la culminación de una estrategia de largo aliento.

Ahí reside el punto más incómodo: la guerra no se presenta como un accidente, sino como el resultado de una presión acumulada que encuentra, finalmente, un presidente dispuesto a ceder. Eso explica por qué la rebelión en MAGA importa. No es una simple pelea entre comentaristas; es el síntoma de que una parte del movimiento comprende que el trumpismo corre el riesgo de convertirse en aquello que prometió destruir: una maquinaria de poder atada a los mismos impulsos militares de siempre.

El relato que se quiebra

Trump construyó su figura prometiendo que no sería como los demás. Que no obedecería a los halcones. Que pondría a Estados Unidos primero. Si ahora termina asociado a una guerra que sus propios seguidores consideran innecesaria o ilegítima, no solo perderá credibilidad: perderá su relato fundacional.

Y cuando un líder populista pierde su relato, lo que queda es puro poder. Sin épica, sin coherencia, sin fidelidad. Solo el ruido de una base que empieza a dudar de su propio caudillo.