Del baño en la piscina al gesto respetuoso de la embajadora Leah Campos

Una fotografía que desató la controversia. ( ARCHIVO )

Hay episodios en la vida de un país que comienzan como una anécdota ligera —una fotografía, una tarde de sol, un grupo de hombres riendo dentro de una piscina— y terminan revelando, con el paso del tiempo, las costuras más sensibles del poder.

Porque la historia, cuando se la mira con paciencia, no está hecha de grandes discursos, sino de pequeños gestos que, al ser tocados por la soberbia o la intolerancia, crecen hasta convertirse en símbolos.

Aquella imagen del 2015 —ya conocida, ya discutida, ya archivada en la memoria pública dominicana— no fue un acto clandestino ni una revelación obtenida a escondidas.

Fue una fotografía subida voluntariamente a las redes sociales, en el contexto de una celebración en la residencia del entonces embajador de los Estados Unidos, Wally Brewster.

Su esposo, Bob Satawake, la compartió con naturalidad, como quien no teme ser visto.

Sin embargo, lo que parecía una simple escena doméstica terminó desencadenando una de las controversias más reveladoras sobre la relación entre diplomacia y prensa en la República Dominicana.

El periódico Diario Libre reprodujo esa imagen el 2 de julio de 2015, y lo hizo —según consta— sin adjetivos, sin insultos, sin intención de escándalo.

Fue un ejercicio básico del periodismo: tomar un hecho público y colocarlo ante los ojos de la sociedad. Nada más.

Pero en ese "nada más" estaba todo.

Porque el poder, incluso el que se presenta como defensor de libertades, tiene una vieja dificultad: aceptar que la transparencia no es selectiva.

La reacción fue fulminante. El medio fue vetado.

Sus periodistas fueron excluidos.

Sus páginas dejaron de circular dentro de la embajada.

No por un error, no por una falsedad, sino por haber publicado lo que ya era público.

En aquel momento, el director del periódico era Adriano Miguel Tejada, y la propiedad correspondía a Arturo Pellerano.

No se trataba, por tanto, de una aventura personal ni de una imprudencia individual.

Era un medio institucional, actuando dentro de los límites de su responsabilidad profesional.

Sin embargo, la sanción fue institucional también.

Diez años.

Diez años durante los cuales un periódico dominicano fue excluido de una misión diplomática extranjera en el país.

Diez años que no pueden explicarse por la fotografía en sí, sino por lo que la fotografía provocó: incomodidad.

La Sociedad Interamericana de Prensa lo calificó en su momento como lo que era: una forma de censura.

Una reacción que, paradójicamente, chocaba con los principios que los propios Estados Unidos han defendido históricamente en materia de libertad de expresión.

Porque ahí está la clave de esta historia: no es una historia sobre una piscina.

Es una historia sobre el poder frente al espejo.

El periodista, en este caso Adriano Miguel Tejada, no hizo más que sostener ese espejo. Y como suele ocurrir, el problema no fue el espejo, sino la imagen reflejada.

Pasó el tiempo. Cambiaron los nombres, los estilos, las formas. Y como si la historia quisiera darse una segunda oportunidad, una década después, el mismo periódico volvió a circular dentro de la embajada estadounidense en Santo Domingo.

Sin estridencias.

Sin explicaciones públicas.

Pero con una enseñanza silenciosa.

Y es ahí donde aparece una diferencia que no es menor, sino profundamente simbólica.

La llegada de Leah Campos ha estado marcada por un gesto inicial que dice más que muchos discursos: antes que nada, antes de pronunciar palabras políticas o emitir juicios, acudió a la Catedral Primada de América.

Ese acto —simple, sobrio, respetuoso— no pertenece al ámbito de la vida privada, sino al lenguaje silencioso de la diplomacia.

Es el reconocimiento de que un país no es solo un territorio ni un conjunto de intereses, sino también una historia, una cultura y unos valores que merecen ser comprendidos antes de ser interpretados.

No se trata de comparar personas, ni de juzgar vidas privadas.

Se trata de entender estilos.

De un lado, una reacción que castigó a la prensa por reflejar una realidad pública.

Del otro, una actitud que parece partir del respeto hacia el país que se representa.

Ahí está la evolución.

Porque el verdadero progreso no está en las imágenes que circulan, ni en las polémicas que estallan, sino en la madurez con que se manejan.

En la capacidad de convivir con la crítica. En el reconocimiento de que la prensa no es un enemigo, sino un espejo necesario.

Hoy, la diferencia no está en una piscina ni en una fotografía.

Está en algo más profundo y más difícil: el respeto institucional.

Respeto a la prensa, respeto a las normas no escritas de la diplomacia y respeto a la inteligencia de un pueblo que sabe distinguir entre la vida privada y la responsabilidad pública.

Y al final, como en todas las historias que sobreviven al tiempo, queda una lección sencilla y dura: la libertad no se proclama, se practica.

Y cuando se castiga a quien dice la verdad, lo que se revela no es la falta del periodista, sino la fragilidad del poder.

Pero cuando, por el contrario, se comienza por el respeto —aunque sea con un gesto tan antiguo como entrar en una catedral en silencio—, entonces la diplomacia deja de ser un ejercicio de fuerza y se convierte en un acto de inteligencia.

Porque hay gestos que parecen pequeños, pero terminan explicándolo todo.