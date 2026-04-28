Aportes al desarrollo de la cultura, el deporte y la educación de Carolina Mejía

La gestión municipal en Santo Domingo, D.N., ha experimentado una transformación significativa en los últimos años, 2020- 2026, bajo el liderazgo de Carolina Mejía. Su enfoque ha estado orientado a la recuperación del espacio público como herramienta clave para el desarrollo educativo, cultural y deportivo, con una visión integral que articula infraestructura, participación ciudadana y formación en valores.

Desde el punto de vista educativo, la alcaldía ha impulsado iniciativas que trascienden el aula tradicional. Mejía ha sostenido en diversas intervenciones públicas que "la ciudad también educa, y nuestros espacios públicos deben ser escenarios de aprendizaje y convivencia". Esta perspectiva se ha traducido en programas que promueven la educación ambiental, la cultura ciudadana y el uso responsable de los espacios comunes. Parques y plazas se han convertido en entornos donde niños y jóvenes pueden participar en actividades formativas, desde talleres de reciclaje hasta jornadas de lectura al aire libre, intercambio de plástico por juguetes, donación de equipos electrónicos, etc. Estas acciones fortalecen la educación informal y contribuyen a la formación de ciudadanos más conscientes y comprometidos con su entorno.

En el ámbito cultural, la gestión de Mejía ha priorizado la democratización del acceso a las expresiones artísticas. Espacios emblemáticos como la Ciudad Colonial han sido escenario de una agenda cultural más activa, pero también se ha llevado el arte a los barrios mediante actividades itinerantes. La alcaldesa ha afirmado que "la cultura no puede ser un privilegio de pocos, debe estar en cada rincón de la ciudad". Bajo esta premisa, se han organizado conciertos, ferias artesanales, presentaciones teatrales y eventos comunitarios que fortalecen la identidad local y promueven la inclusión social. Este enfoque reconoce la cultura como un derecho y como un medio para la cohesión social.

En cuanto al desarrollo deportivo, uno de los pilares más visibles de su gestión ha sido la recuperación y creación de espacios para la actividad física. Lugares como el Parque Iberoamérica y el Malecón Deportivo de Santo Domingo han sido reacondicionados para fomentar el ejercicio, el esparcimiento y la convivencia. Además, se han habilitado canchas en distintos sectores, promoviendo el deporte como una herramienta de inclusión y desarrollo juvenil. En palabras de Mejía, "cuando recuperamos un parque o una cancha, estamos recuperando oportunidades para nuestra gente, especialmente para nuestros jóvenes". Esta visión vincula directamente el deporte con la prevención de la violencia y la promoción de estilos de vida saludables.

Un aspecto clave de esta gestión es la comprensión del espacio público como eje articulador del desarrollo social. Los parques y áreas deportivas no solo cumplen una función recreativa, sino que inciden directamente en la integración familiar y comunitaria. Las familias encuentran en estos espacios una oportunidad para compartir tiempo de calidad, fortaleciendo vínculos afectivos en un entorno seguro. Al mismo tiempo, se convierten en puntos de encuentro donde convergen personas de distintos contextos, favoreciendo la convivencia y el respeto mutuo.

Para los niños y adolescentes, estos espacios son fundamentales en su proceso de socialización. A través del juego y el deporte, desarrollan habilidades sociales, aprenden normas de convivencia y construyen relaciones interpersonales. La alcaldesa ha destacado que "invertir en espacios públicos es invertir en el futuro de nuestros niños", subrayando el impacto que estos entornos tienen en la formación de ciudadanos. Además, la disponibilidad de áreas recreativas bien mantenidas contribuye a reducir la exposición a conductas de riesgo, ofreciendo alternativas positivas para el uso del tiempo libre.

Otro elemento relevante es la relación entre estos espacios y la seguridad ciudadana. La recuperación de parques y áreas deportivas tiende a generar entornos más seguros, ya que promueve la presencia constante de personas y actividades. Este fenómeno, conocido en urbanismo como "activación del espacio público", contribuye a disminuir la delincuencia y a fortalecer el tejido social. En este sentido, la gestión de Mejía se alinea con enfoques contemporáneos de desarrollo urbano que integran infraestructura, participación y prevención.

En síntesis, la labor de Carolina Mejía en Santo Domingo evidencia una apuesta por una ciudad más inclusiva, educativa y participativa. Sus aportes en las áreas educativa, cultural y deportiva reflejan una comprensión amplia del desarrollo, donde el espacio público se convierte en un escenario de transformación social. Más allá de las obras físicas, su gestión ha promovido una visión de ciudad que educa, integra y ofrece oportunidades para todos, especialmente para las nuevas generaciones. Las familias disfrutan más la ciudad.