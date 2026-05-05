La democracia plástica

El presidente Luis Abinader anunció que se detenedrá la minería en San Juan de la Maguana. ( FUENTE EXTERNA )

Al parecer, ya ingresamos de pleno a la nueva democracia participativa por la que se ha estado abogando durante décadas. El anuncio del presidente sobre la minería en San Juan fue tan corto como largas serán las consecuencias. Pero no todo lo que reluce tiene que ser oro, y escuchar al pueblo tiene prioridad hasta para los sordos.

Este movimiento pro aguas arriba y pro aguas abajo se beneficiará del potente esfuerzo que libra el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para proteger nuestros ríos de la degradación brutal por medio de las granceras. Ya podremos escoger el cráter lunar en el cual darnos un chapuzón en el Nizao seco, cuando llueva.

Igual, bañarnos en el basural de plástico y otras lindezas en el Yaque "dormilón" que "circunda a Santiago como un cinturón", graficado en portada de Diario Libre de hoy. Contaminarnos con la viscosidad mierdosa del Ozama y el Haina, sumideros de todo lo que la elevada conciencia medioambiental ha logrado.

Realmente, tras el anuncio de Luis Abinader deteniendo los trabajos preliminares de la minería en San Juan de la Maguana, me siento más dominicano que nunca, luego de saber que nuestras autoridades. Pienso que ahora, en lugar de facilitar las masivas importaciones de tilapias rojas desde China, se han decidido por el aprovechamiento de los embalses de las presas para su crianza junto a las carpas y otras especies. Estamos por el agua.

"El agua es vida, no la desperdicies", como decía Pepe Justiniano Polanco.