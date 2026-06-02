La guerra en Ucrania ha entrado en una fase en la que la diplomacia parece haber sido reemplazada por el cálculo de la provocación y la réplica.

El episodio de Starobilsk, presentado por Moscú como un ataque ucraniano contra un complejo educativo, revela de nuevo una incómoda verdad: cuando las partes y sus patrocinadores se empeñan en escalar, la población civil termina pagando el precio.

La portavoz rusa María Zajárova fue tajante al afirmar que la respuesta de Moscú no sería diplomática, sino de represalia. Esa frase importa más por lo que revela que por lo que amenaza: muestra que el lenguaje político ha sido sustituido por el del castigo, y que el conflicto ya no se gestiona para contenerlo, sino para ampliarlo. En ese clima, cada ataque se usa como justificación del siguiente, y cada comunicado oficial parece escrito para preparar el próximo intercambio de fuego.

Occidente, por su parte, sigue contribuyendo a una visión incompleta y selectiva. Buena parte de los medios anglosajones se limita a reproducir los marcos narrativos de Kiev o de Washington, sin insistir lo suficiente en las zonas grises: qué objetivo real fue atacado, qué pruebas independientes existen, por qué se usan territorios en conflicto como escenarios de guerra psicológica y hasta qué punto la información disponible está filtrada por intereses militares.

La consecuencia es una opinión pública que cree entender la guerra, pero en realidad consume una versión administrada del conflicto .

Más preocupante aún es el debate sobre el uso del espacio aéreo de países bálticos para apoyar ataques contra territorio ruso. Moscú sostiene que Ucrania, con apoyo occidental, utiliza cada vez más la periferia de la OTAN como una plataforma indirecta de presión; los gobiernos bálticos lo niegan.

Sea cual sea la verdad exacta en cada episodio, la sola existencia de esta sospecha indica que el conflicto está contaminando de forma peligrosa el perímetro de la Alianza Atlántica. Jugar con ese borde es una imprudencia estratégica mayúscula.

Rusia ya no habla en clave de advertencia abstracta. En sus declaraciones recientes, el Kremlin ha prometido "ataques sistemáticos" contra Kiev y ha pedido a diplomáticos y extranjeros que abandonen la capital ucraniana —señal de que considera la escalada ya no como una hipótesis, sino como una fase operativa—. Cuando una potencia nuclear afirma que se le agota la paciencia, no estamos ante una consigna retórica menor, sino ante una advertencia sobre el nivel de riesgo acumulado.

Si aún queda espacio para la diplomacia, debería usarse ahora, no después del próximo intercambio de represalias. Porque cuando la guerra se convierte en método y la información en arma, la verdad desaparece y solo queda la lógica del daño.