De la "resistencia" a la advertencia

En 2009, Alastair Crooke publicó Resistance: The Essence of the Islamist Revolution, una obra que en su momento fue leída como interpretación heterodoxa del islam político. Hoy, a la luz de los acontecimientos en Oriente Medio, su libro parece menos explicación y más advertencia temprana.

Crooke sostenía que los movimientos islamistas no eran meras organizaciones insurgentes, sino expresiones de una cosmovisión alternativa al proyecto moderno occidental. Una visión donde la comunidad prevalece sobre el individuo, la justicia sobre el mercado y la trascendencia sobre el secularismo. Occidente —decía— no entendía esa lógica, y por eso erraba en su aproximación. Tesis que hace quince años parecía análisis contracorriente; hoy resuena con claridad incómoda.

En su conversación con Dialogue Works Español, Crooke retoma el hilo de su libro, pero ya no desde la teoría sino desde la urgencia geopolítica. Irán ha trazado líneas rojas explícitas: cualquier incursión israelí adicional en el Líbano será respondida militarmente. No es retórica, insiste Crooke. Es un mensaje calculado para evitar escalada, dejando claro que Teherán no permitirá una derrota estratégica de Hezbollah.

El entrevistador conduce hacia el punto clave: ¿estamos ante un conflicto que puede expandirse regionalmente por error de cálculo? Crooke responde que sí, y que ese riesgo es mayor que una decisión deliberada de guerra.

Lo fascinante —y preocupante— es cómo las ideas del libro reaparecen en la entrevista, encarnadas ahora en hechos concretos. En 2009, Crooke hablaba de resistencia como identidad; hoy, esa identidad se expresa en la firmeza iraní y la cohesión del eje de resistencia. En 2009, advertía que Occidente malinterpreta la racionalidad del islam político; hoy, esa incomprensión se traduce en políticas que empujan la región hacia el abismo. En 2009, explicaba que Hezbollah es actor social y político, no solo militar; hoy, su rol en el equilibrio regional es tan central que cualquier ataque contra él puede desencadenar una guerra mayor. La entrevista no es actualización del libro: es su confirmación empírica.

Crooke insiste —y el entrevistador lo subraya— en que Occidente sigue atrapado en lectura reduccionista. Ve actores violentos donde hay proyectos políticos, ve irracionalidad donde hay coherencia interna, ve amenazas donde hay respuestas a décadas de presión externa. Ese error de diagnóstico no es académico: es estratégico. Y puede costar una guerra regional.

El libro de Crooke fue invitación a comprender. La entrevista es advertencia para actuar con prudencia. Ambas piezas, leídas juntas, revelan un mensaje que Occidente aún se resiste a aceptar: no se puede gestionar un conflicto que no se comprende. La pregunta que flota, planteada con sobriedad por el entrevistador, queda sin respuesta todavía: ¿será capaz Occidente de escuchar antes de que la región cruce un punto de no retorno?