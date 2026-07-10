¿Por qué el aplauso llega después del silencio?

Las palabras del merenguero Eddy Herrera no constituyen únicamente una reflexión personal, sino una crítica directa a una práctica profundamente arraigada en la industria musical y en la sociedad: valorar verdaderamente a los artistas cuando ya no pueden escuchar el reconocimiento. Es una realidad incómoda que obliga a preguntarnos si el éxito póstumo no es, en el fondo, el reflejo de un fracaso colectivo. Cuando un cantante fallece, las emisoras redescubren sus éxitos, las plataformas digitales multiplican sus reproducciones y las redes sociales se llenan de homenajes. Sin embargo, mientras esos mismos artistas estaban vivos, muchas veces luchaban por conseguir espacio en los medios y mantener vigente una carrera construida durante décadas.

El filósofo José Ortega y Gasset afirmaba que "yo soy yo y mi circunstancia". La circunstancia de muchos artistas dominicanos ha sido enfrentar una industria donde la inmediatez suele imponerse sobre la trayectoria. Durante años continúan grabando discos, realizando conciertos y enriqueciendo el patrimonio musical nacional, pero gran parte de la programación privilegia lo novedoso, lo viral o aquello que promete mayor rentabilidad inmediata. Paradójicamente, cuando ocurre una tragedia, esa misma obra olvidada vuelve a ocupar los primeros lugares de difusión.

El caso de Alex Bueno y Rubby Pérez ilustra con claridad esa contradicción. La emoción colectiva provocada por una pérdida despierta un redescubrimiento de su legado artístico, genera especiales televisivos, incrementa las reproducciones y produce una avalancha de mensajes de admiración. Entonces surge inevitablemente la pregunta formulada por Eddy Herrera: ¿por qué esperar a que el artista falte para reconocer plenamente el valor de su obra?

Pero esta no es una historia nueva. Antes ocurrió con Charlie Amarante, cuya música volvió a ocupar espacios importantes tras su fallecimiento. Lo mismo sucedió con Yóskar Sarante, cuyas canciones experimentaron un extraordinario resurgimiento en la radio, las plataformas digitales y las redes sociales después de su partida. Los homenajes fueron abundantes, las cifras de reproducciones crecieron de manera significativa y el interés del público se renovó, evidenciando una costumbre que parece repetirse generación tras generación.

La responsabilidad, sin embargo, no recae únicamente sobre las emisoras de radio. También involucra a las plataformas digitales, a los productores musicales, a los promotores de espectáculos y al propio público. Muchas veces consumimos con mayor entusiasmo el homenaje que la creación viva. Compartimos canciones durante el duelo, escribimos emotivos mensajes de despedida y recordamos con nostalgia una carrera artística que, en vida, apenas acompañábamos con nuestra atención cotidiana. Es una paradoja dolorosa: lloramos la ausencia de quienes no siempre supimos respaldar cuando más lo necesitaban.

El filósofo Immanuel Kant sostenía que las personas deben ser tratadas siempre como un fin y nunca únicamente como un medio. Aplicado al ámbito cultural, este principio invita a reflexionar sobre la tendencia de convertir la muerte de un artista en un fenómeno de consumo. Tras un fallecimiento aumentan las reproducciones musicales, los documentales, las entrevistas, los especiales televisivos y las publicaciones virales. El dolor genera audiencia y la nostalgia produce rentabilidad. La industria termina obteniendo mayores beneficios de la ausencia que de la presencia del creador, una realidad que merece ser profundamente cuestionada.

También existe un componente social que explica este comportamiento. La muerte despierta emociones intensas, moviliza recuerdos y provoca una necesidad colectiva de rendir tributo. Sin embargo, ese impulso emocional no debería sustituir el reconocimiento permanente. Como advertía Friedrich Nietzsche, "el valor de una cultura se mide por aquello que decide honrar". Si únicamente celebramos a nuestros artistas cuando han partido, terminamos enviando un mensaje desalentador a quienes hoy continúan creando, innovando y defendiendo la identidad musical dominicana.

La cultura de un país no puede edificarse sobre homenajes tardíos. Un pueblo que solo exalta a sus músicos después de fallecidos corre el riesgo de transmitir la idea de que el reconocimiento depende más de la tragedia que del talento. Esa práctica desestimula la creación, debilita la memoria cultural y reduce el compromiso con quienes dedican toda una vida a enriquecer el patrimonio artístico nacional. El aplauso pierde parte de su significado cuando llega demasiado tarde.

Los medios de comunicación poseen una enorme responsabilidad en este desafío. Programar la música de los artistas dominicanos no debería depender exclusivamente de aniversarios luctuosos o de acontecimientos extraordinarios. La difusión constante fortalece la identidad nacional, preserva la memoria colectiva y permite que las nuevas generaciones conozcan tanto a las figuras consagradas como a quienes todavía siguen escribiendo nuevas páginas de nuestra historia musical. Del mismo modo, las plataformas digitales deberían revisar los criterios mediante los cuales recomiendan contenidos, evitando que la tragedia se convierta en el principal motor de la visibilidad artística.

El llamado de Eddy Herrera debe entenderse como una invitación a modificar nuestra conducta colectiva. Reconocer el talento en vida constituye un acto de justicia, gratitud y responsabilidad cultural. La mejor forma de honrar a nuestros músicos no consiste en multiplicar homenajes cuando ya no están, sino en respaldarlos mientras continúan creando, grabando y llevando el nombre del país dentro y fuera de nuestras fronteras. Porque los aplausos más valiosos son aquellos que el artista puede escuchar desde el escenario, sentir en cada concierto y agradecer con una sonrisa. El reconocimiento tardío puede alimentar la nostalgia, pero jamás sustituirá la satisfacción de saber que una nación supo valorar a tiempo a quienes le regalaron la banda sonora de su propia historia.