Libertad de expresión vs libertinaje de opinión

Una cosa es que una persona pueda tener la libertad de expresarse libremente, sin ningún tipo de censura previa y otra muy distinta es ampararse en un derecho de libertad de expresión y difusión del pensamiento, para caer en el libertinaje de opinión.

¿En qué parte de la Constitución de la República o que ley establece el derecho a un ciudadano, de publicar en sus redes sociales, historias inventadas, falacias, calumnias, acusaciones, calificativos y sentencias personales disfrazadas de "opiniones" sobre otras personas, empresas, asociaciones, instituciones, organizaciones sin fines de lucro, sin ningún tipo de regulación o sanción?

Aquí se ha hecho costumbre que cualquier persona que tenga la oportunidad de prender la cámara y el micrófono de su celular, sobre la base del derecho a expresarse libremente, pueda tener el libertinaje de opinar su percepción, y sin ninguna prueba, como si fuera juez o jueza, sentenciar y publicar que otra persona es ladrona, bandida, infiel, prostituta, asesina, corrupta, y cuantos insultos le venga en gana, sin ninguna prueba, de manera irresponsable y lo que es peor, a veces desde cuentas falsas y sin querer asumir ningún tipo de responsabilidad y pretendiendo no tener ningún tipo de consecuencias.

Y cuando se habla de regulación y establecer algún tipo de control y supervisión, entonces empiezan una campaña de chantaje y extorsión, para desacreditar la acción de las autoridades de querer poner un poco de orden al desorden existente.

El gobierno y el congreso parecen ceder a la extorsión y al chantaje disfrazada de presión mediática. Escogen interlocutores a quienes pretenden legitimar, confundiendo vistas, me gusta y supuesta popularidad, con una falsa representación de mayorías, alimentando a la criatura, como lo hiciera el científico italiano, en la obra de "Frankenstein o el moderno Prometeo" de la escritora británica Mary Shelley.

La Constitución establece el derecho de libre tránsito para las personas, ahora bien, para poder manejar un vehículo en el que podamos desplazarnos, necesitamos tener una licencia de conducir, que emite el INTRANT, y nos preguntamos: ¿acaso tener licencia para conducir vehículo y ejercer derecho a desplazarnos, nos da el derecho a cruzar un semáforo en rojo, o a subirnos en las aceras de los peatones, o a entrar en vía contraria por una calle o avenida, sin ningún tipo de consecuencias?

Lo más risible de todo este show y espectáculo de mal gusto, es que mientras los que levantan la bandera contra el gobierno, el congreso y las autoridades, haciendo acusaciones de "ley mordaza" son los mismos actores que cuando se pelean entre ellos, se mandan a reportar sus cuentas en redes sociales, con acusaciones falsas e infundadas, para que se las suspendan. ¿Y a eso, como se le pudiera llamar, mordaza o bozal?

Ojalá las autoridades y todos los ciudadanos recordemos y tengamos presente, aquella frase de Albert Einstein que reza: "Lo que es correcto no siempre es popular y lo que es popular no siempre es correcto".