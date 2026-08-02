Medalla de oro para los organizadores de los Juegos

Cuando vi por televisión, a través del canal 4 de Radio Televisión Dominicana, como televisión pública y canal oficial, la ceremonia de inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, el pasado viernes 24 de julio, sentí un orgullo tan especial que se me hace muy difícil, por no decir imposible, poder describir con palabras.

Pero más aún, al escuchar los discursos de José Patricio Monegro, presidente del Comité Organizador y de Luisín Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports, ambos coincidiendo en hacer un recuento y reconocimiento histórico a las principales figuras del deporte dominicano, mi emoción superó aún más los límites de mi orgullo.

El deporte unifica. No importa simpatías ni banderías políticas. No importa regionalismo o clase social. Sin importar color de piel, credo religioso o estatus económico. La magia del deporte nos ha unido una vez más, como dominicanos y dominicanas.

Luisín se fue más lejos que Monegro. Recordó y agradeció al expresidente Joaquín Balaguer como visionario y constructor del Centro Olímpico. A Juan Ulises García Saleta (Don Wiche), al exministro de la Vivienda, Carlos Bonilla y al actual ministro Víctor (Ito) Bisonó. Al ministro de Deportes, Kelvin Cruz y al de Defensa, teniente general Fernández Onofre.

Monegro y Luisín recordaron al expresidente Hipólito Mejía y los Juegos Panamericanos del 2003. También reconocieron a los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina por los esfuerzos de obtener la sede y apoyar la idea de realizar aquí, en nuestro país, por tercera vez y después de 40 años, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en su edición número 25.

Resaltaron y reconocieron a la alcaldesa Carolina Mejía, pero sobre todo y bien merecido recuento y reconocimiento hicieron, sobre el apoyo recibido por el presidente Luis Abinader y su gobierno, para hacer posible estos juegos y el éxito de su organización.

Pero les confieso a ustedes, que lo que más me emocionó y lo que considero el mayor acto de justicia en las menciones especiales que se hicieron, fue cuando escuché el nombre de Don José Joaquín Puello, expresidente del Comité Olímpico Dominicano y, junto a Luisín Mejía, uno de los más reconocidos y referentes del deporte dominicano, ante las autoridades del olimpismo mundial.

Luisín Mejía ha sido como una especie de corredor de relevo de José Joaquín Puello en el traspaso de la posta, como lo está siendo José Monegro ahora, al ser el más joven de esa trilogía, y como lo fue el Dr. Puello de Don Wiche García, de Roque Napoleón Muñoz y otros.

Honrar honra, y el hecho de que Don Luisín Mejía y José Monegro hayan honrado a todos estos protagonistas de la historia del desarrollo deportivo en nuestro país, hace que nobleza obligue, y que nosotros le otorguemos a ellos, la Medalla de Oro de nuestro respeto, reconocimiento, admiración y agradecimiento, por el gran trabajo realizado, bajo su liderazgo, compromiso, visión, disciplina y responsabilidad.

Cabe destacar también, el gran trabajo en equipo de los dirigentes deportivos de nuestras federaciones y del Comité Olímpico Dominicano, así como al Proyecto Creando Sueños Olímpicos (CRESO), que preside Don Felipe Vicini y dirige nuestro apreciado Manuel Luna.

Y ni hablar del desempeño de nuestros atletas. Hemos logrado hasta el momento 69 medallas, con 13 de oro, 14 de plata y 42 de bronce, para ocupar la posición seis en el medallero, empatados con Puerto Rico en cantidad de medallas de oro.

Hemos logrado medallas en disciplinas totalmente inéditas, en las que nunca antes habíamos obtenido medallas, como es el caso de la medalla de bronce en golf, ganada por Willie Pumarol en Corales Punta Cana, o la de plata de Victoria Garza en clavado, la de oro de Andrea Pigozzi en esquí náutico y la de bronce de Leoni Perthold en surf, así como la de plata de Carlos Rodríguez e Ignacio Vásquez en remo y la increíble y sorprendente medalla de bronce del equipo dominicano de rugby.

Sería injusto dejar de mencionar aquí, el gran trabajo del equipo de Alberto Zayas en la producción general de la ceremonia de inauguración. Los artistas, los bailes y la interpretación de nuestro himno nacional, así como los drones, la iluminación, la música y el desfile de las delegaciones de los atletas, y el apoyo de contar con la gran labor de los voluntarios.

¡Honor a quien honor merece! y todos ustedes merecen la medalla de oro que emana del corazón de los dominicanos y dominicanas.