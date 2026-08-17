Derecha, Washington y Tel Aviv: la batalla por el mapa latinoamericano

América Latina está entrando en una nueva fase de disputa geopolítica, donde el giro a la derecha no puede leerse solo como un cambio interno de preferencias electorales. Detrás de ese movimiento operan presiones externas, alineamientos estratégicos y una ofensiva clara para limitar el espacio de China en la región. El resultado es un continente más fragmentado, más dependiente, más expuesto a la lógica de bloques.

El voto castigo abrió la puerta

El ascenso de la derecha no surgió de la nada. En varios países, el desgaste de gobiernos progresistas, la inseguridad, la corrupción y el malestar económico alimentaron un voto de castigo que abrió espacio a liderazgos conservadores o de ultraderecha. Ese cansancio social explica parte del fenómeno —pero no agota la historia—. Una vez abierta la puerta, Washington y sus aliados encontraron un terreno fértil para recomponer influencia.

Washington vuelve al centro

La segunda presidencia de Trump ha dado un tono mucho más agresivo a la política hacia América Latina, con presión comercial, endurecimiento migratorio, intervenciones electorales y una visión explícita del hemisferio como zona de control estadounidense. Varios análisis describen este giro como una reedición de la Doctrina Monroe adaptada al siglo XXI, donde el objetivo central es excluir a competidores extrahemisféricos, especialmente China. En ese marco, el apoyo a gobiernos de derecha no es un detalle: es una herramienta.

China en la línea de fuego

Lo que está en juego no es solo ideología, sino infraestructura, tecnología y soberanía económica. China ha ampliado su presencia comercial y diplomática en América Latina durante dos décadas, y eso la convirtió en un rival directo de Washington en sectores estratégicos. Desde puertos y energía hasta telecomunicaciones y financiamiento, el reordenamiento político de la región busca también reducir ese margen de avance chino. Por eso muchas derechas latinoamericanas aparecen hoy como piezas funcionales a una estrategia de contención.

Tel Aviv como socio funcional

Israel ocupa un lugar cada vez más visible en esta arquitectura de alianzas. Legisladores de más de diez países latinoamericanos firmaron principios de cooperación proisraelí en Buenos Aires, en un esfuerzo explícito por profundizar vínculos económicos, de seguridad y tecnológicos. En países como Argentina y Colombia, la cercanía con Israel se expresa en gestos diplomáticos, promesas de embajadas en Jerusalén y una agenda exterior fuertemente alineada. No se trata de un poder omnipotente, pero sí de un socio útil para gobiernos que priorizan seguridad, control e intensificación del vínculo con Washington.

El costo de la subordinación

El problema es que esta reconfiguración tiene un precio político alto. Cuando un país adapta su política exterior a los intereses de una potencia, pierde margen para negociar con otros actores y para definir una estrategia nacional propia. En vez de construir autonomía, la región corre el riesgo de quedar atrapada entre lealtades importadas y dependencias cruzadas. La soberanía no se debilita de golpe —se erosiona por capas, cuando la agenda doméstica empieza a seguir prioridades ajenas.

Un tablero en disputa

La nueva derecha latinoamericana no es solo el resultado de un hartazgo social real. También es el punto de encuentro entre una Casa Blanca más intervencionista, una red proisraelí más activa y una estrategia común para frenar a China y reordenar el hemisferio bajo nuevas jerarquías. En ese tablero, América Latina no está jugando de local. Está siendo jugada.