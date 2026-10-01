El crepúsculo del imperio en Oriente Medio

La imposibilidad de sostener la hegemonía unipolar mediante el despliegue de la fuerza. ( PEXELS )

El repliegue militar de Estados Unidos en Irak cierra un ciclo histórico abierto hace más de dos décadas con la invasión de 2003. Aquella operación nació con la premisa de imponer un nuevo orden regional y remodelar por la fuerza el mapa geopolítico de Oriente Medio. Concluye dejando al descubierto las severas limitaciones del poder unilateral en la era contemporánea.

La retirada de las tropas estadounidenses de las bases iraquíes no es un episodio aislado. Se suma a la precipitada salida de Afganistán en 2021 y evoca el colapso de Saigón en 1975. Tres hitos y una misma constante — la incapacidad estructural del mayor aparato militar del planeta para traducir su superioridad tecnológica y su gasto bélico en victorias políticas sostenibles o en regímenes afines consolidados.

La ilusión del dominio absoluto

La intervención en Irak costó cientos de miles de vidas, desestabilizó la región y consumió billones de dólares. Lejos de afianzar la supremacía de Washington, la ocupación inclinó el equilibrio regional hacia quienes buscaban frenar su influencia, y permitió a Teherán y a diversas fuerzas locales tejer una red de poder estratégico a lo largo del Creciente Fértil.

El discurso del «moldeamiento democrático» impuesto por la vía militar ha colapsado ante una realidad donde los nacionalismos locales y las dinámicas soberanistas terminan rechazando toda presencia extranjera prolongada. Irak, al exigir la salida de las fuerzas de la coalición, reafirma su soberanía y expone el desgaste del modelo de intervención militar occidental.

La transición hacia un orden multipolar

El repliegue coincide con una profunda mutación de la arquitectura geopolítica global, visible en tres frentes.

Nuevos mediadores. El vacío que deja Washington lo aprovechan potencias como China, cuya diplomacia económica y capacidad de mediación —evidenciada en el acercamiento entre antiguos rivales regionales— contrasta con un enfoque estadounidense anclado en la presencia militar.

Alianzas en redefinición. Los países del Golfo y del Norte de África diversifican aceleradamente sus relaciones internacionales. Su búsqueda de autonomía estratégica los ha llevado a estrechar lazos comerciales y de seguridad con Beijing y Moscú, y a integrarse en bloques multinacionales como los BRICS.

Agotamiento interno. En el plano doméstico, la sociedad estadounidense muestra un rechazo patente a las llamadas «guerras eternas». El electorado presiona por priorizar la reconstrucción económica interna sobre costosas aventuras militares en el exterior, y esa presión estrecha el margen de maniobra de sus gobernantes.

Conclusión

La salida de Irak simboliza el fin definitivo del «momento unipolar» que caracterizó la posguerra fría. La hegemonía militar ya no garantiza el control geopolítico ni permite imponer agendas unilaterales sin el aval del Consejo de Seguridad de la ONU o el respaldo de las poblaciones locales.

Estados Unidos sigue siendo una potencia militar de primer orden, pero la era en que dictaba el destino de Oriente Medio con solo desplegar sus tropas ha terminado. El tablero internacional avanza, irremisiblemente, hacia una configuración multipolar donde la soberanía de las naciones y el equilibrio entre diversos actores sustituyen a la vieja supremacía imperial.