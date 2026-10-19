Séptima invasión haitiana

Por séptima vez, desde 1801 al 2025, en más de dos siglos, Haití ha invadido a la República Dominicana, dejando en cada intento un fardo de angustias y horrores en los dominicanos. Ha sido maleficio o un instrumento de fatalidad que nos dejaron España y Francia, desde 1492 .

1).-En el mes de enero del 1801 Francois Toussaint Louverture, caudillo de la sublevación contra Francia en la antigua colonia del occidente de Santo Domingo, invadió la parte Española y cometió vituperables actos de violencia. Al retirarse, intentando tomar el control de la Isla, se lleva el Batallón fijo de Santo Domingo y lo hace asesinar en las cercanías de Puerto Príncipe. Lo que le costó, por orden de Napoleón Bonaparte, la muerte en cautiverio, muriendo el 7 de abril de 1803.

2).-En Febrero de 1805, dos años más tarde, surge Jean Jacques Desaliñe primer lugar teniente de Toussaint y se convierte en el nuevo emperador de Haití, invade la parte oriental de la isla, bajo el dominio de Francia en virtud del Tratado de Basilea de 1795, cometiendo las mayores iniquidades en el Sur y en el Cibao le prende fuego al pueblo de La Vega, y tanto a la venida como en la retirada, degolló a cientos de Mocanos y Veganos y quemó toda su historia. Desaliñe fue fusilado en 1806. Sucediéndole Alexandre Petión que gobernó desde 1808 a 1818.

3).-En marzo de 1818 surge, Jean-Pierre Boyer, quien en 1822 al frente de un ejército de más de 12 mil hombres, invade la parte española de Santo Domingo que se había declarado independiente el año anterior, ocupándola hasta el año 1844. Fallece en Francia el 9 de Julio del 1850

4).-En marzo de 1844, el nuevo Presidente de Haití, Charles Riviere Hérard, al frente de un ejército numeroso, invade por el norte y por el sur el territorio de la República Dominicana, llegando hasta Azua y Santiago, ciudades que incendió y fusiló sus habitantes, tras las batallas de Fuente del rodeo el 13 marzo del 1844, Cabeza de las marías el 18 de marzo, la del 19 de marzo y batalla 30 de marzo. Falleció el 31 de agosto 1850 en Francia París.

5).-En marzo del 1849, el Emperador de Haití, Faustino Soulouque, invade el territorio de la República Dominicana, llegando triunfante hasta las márgenes del río Ocoa, a 86 kilómetros de la capital, provocando la batalla de El Número el 17 de abril del 1948,

6).-posteriormente vuelve a invadir el territorio de la República Dominicana, por el Norte y por el Sur, llegando hasta Santomé y Sabana larga, aconteciendo las batallas de Las Carreras el 21 de abril 1849 y Sabana Larga el 22 de Diciembre del 1855. Soulouque fallece el 3 de agosto de 1873.

7).-Y finalmente, desde el año 2011, por iniciativa del Presidente haitiano, Michel Joseph Martelly, Haití comenzó a invadir la República Dominicana, esta vez en forma pacífica, ininterrumpida y a largo plazo, pero constante bajo la justificación de una supuesta miseria no obstante recibir ayuda de todos los países del mundo, miseria provocada por un grupo de empresarios que mantienen el pueblo indefenso sin documentos de identidad personal ni salubridad. Y no ha valido razón alguna ni el flamear de las banderas dominicanas para evitar una invasión de indocumentados decididos a cualquier acto de violencia, fuertemente armados con machetes y armas de fuegos. Constituidos en bandas letales, con tal de tratar de convertir por séptima vez la isla, en una sola Nación. Esta vez, han logrado penetrar en la Construcción en la Agricultura, en el turismo, en las escuelas, en los hospitales, en el transporte, sin documentos de identidad y sin que las autoridades los puedan sancionar.

Exigimos de los Organismos internacionales y de Francia quien fue que los deposito en esa parte orientar de la isla, para venderlos al mundo como esclavos, y rogamos a los Estados Unidos y Canadá, colaborar con la República Dominicana para establecer de una vez y por todas, reglas claras en la migración haitiana y proveerlos de documentos de identidad y empadronamiento o registro civil para que puedan circular libremente por las Naciones del mundo. podría ser un inicio y un augurio de paz entre los pueblos haitiano y dominicano.