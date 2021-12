1. ¿Qué más se puede hacer? No es factible imaginar un 2022 dominado por la pandemia. No, no se ha podido vencer todavía pero tampoco hay que detener más la vida. Habrá venido a quedarse, como la gripe o el sarampión, o desaparecerá como la viruela. La ola de depresión y ansiedad que ha dejado como huella este Covid 19 será el enemigo al que habrá que enfrentarse. Encerrarse no evitó más olas y los gobiernos de todo el mundo se dieron gusto gobernando a puro decreto y en modo de excepción. El 2022 deberá entrar con una buena dosis de normalidad porque, a riesgo de parecer una frivolidad... esto de la pandemia es un aburrimiento.

2. ¿Hay tanto dinero? ¿Con qué talante o con qué excusa pide un país dinero prestado si se puede robar miles de millones desde las oficinas estatales? ¿Cómo aceptar ayudas al desarrollo? Se barajan cifras que el ciudadano común no termina de asimilar. Tantas cosas que hizo bien el PLD en sus gobiernos borradas de la opinión pública por unos casos (que hay que demostrar en juicio) de corrupción brutales. En la rueda de prensa de Mariotti, por cierto, no se vio a ningún pre candidato peledeísta, aunque ya están de gira por el país.

3. ¿Cuánto tiempo hay que darle a la reforma policial? Pedir a la ciudadanía paciencia para una reforma policial es lo que toca, pero no va a funcionar. Ningún cambio profundo se logra en poco tiempo, es verdad. Aún así, se necesitarán pruebas de que las cosas avanzan y transparencia en los pasos que se dan. Los últimos casos de corrupción y el tiempo perdido en Educación han demostrado que en los “silencios” oficiales se gestan demasiados daños. l