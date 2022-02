Scarlin Hernández recibió el Premio Nacional de la Juventud 2022. La prensa ha recogido entrevistas con esta joven entusiasmada por su trabajo, orgullosa de lo que hace, ansiosa por seguir trabajando en un proyecto que dará a la Humanidad una perspectiva de su propia existencia que hasta ahora no podía ni soñar con lograr.

Hernández es ingeniera informática y trabaja en la NASA: desarrolla códigos para el sistema de control del telescopio James Webb, que orbita ahora como a un millón de millas de la Tierra.

Sí, es dominicana, de familia emigrante y su madre sacó adelante a tres hijos ella sola. Lo hizo a base de mucho sacrificio, mucho trabajo y mucha generosidad. Porque en esta historia galáctica tanto mérito tiene la madre como la hija.

Pero por más que la prensa adore contar la historia de la superación, de ese engañoso “todo se puede con esfuerzo”... hay otros factores que importan tanto o más. Scarlin se educó desde los cuatro años en Estados Unidos. El sistema vio su potencial y pudo guiarla. Las becas la llevaron hasta la universidad y las pasantías hasta la NASA.

No es solo “una joven emigrante que salió de la pobreza y tocó el cielo”. Es una joven inteligente y estudiosa que encontró las vías para desarrollar un talento que no todos tienen. Es una joven de ciencias y esto es importante porque hay muchos jóvenes de ciencias dominicanos que no ven la salida profesional que colme sus ambiciones.

Scarlin es cálida en el trato, inteligente y rápida en las respuestas, defensora apasionada de que el futuro es la ciencia. Sentimental cuando mira a su madre, emocionada cuando habla de su próxima boda... Es una mujer inteligente y alegre con objetivos a medio y a largo plazo.

Y además es dominicana y fue pobre.