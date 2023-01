Tres preguntas

1. ¿Qué es el Foro de Davos? “Davos es un encuentro en el que los multimillonarios les dicen a los millonarios cómo debe vivir la clase media.” La irónica definición la recordaba la semana pasada el político y economista español Alex Vidal-Quadras. La cumbre de los poderosos del planeta (gobiernos, oenegés y multinacionales principalmente) no parece haberlos dejado tan contentos en esta ocasión, si leemos los análisis de los especialistas.

El lema de este año anticipaba el resultado: “Cooperación en un mundo fragmentado”. La alta inflación, alta deuda y bajo crecimiento, que se constata en el mundo, dibujan un escenario poco optimista. Si además se le une un cierto hastío generalizado sobre el poder y la presión de las multinacionales tecnológicas para imponer un cambio social acelerado, sin duda, se puede hablar de un mundo fragmentado... y enfadado.

2. ¿Problemas en las universidades? Sí, muchos. Y no son nuevos. Los alumnos salen mal formados en carreras que se hacen al vapor con profesores mal pagados, mal preparados y peor motivados. Los jóvenes ingresan en un mercado laboral que no les paga lo que ellos esperaban por sus títulos universitarios. Así, el ascenso social apoyado en la educación es cada vez más difícil. Es mejor impulsar la educación técnica que tratar de “arreglar” decenas de universidades que no tienen arreglo.

3. ¿Revueltos, fritos o cocidos? La producción, el precio y la exportación de huevos dominicanos han sido noticia reciente. Cualquiera pensaría que el problema es fácil de resolver: produzcan más para que no suba el precio aquí y se puedan exportar a Haití, que los necesita. Los productores ganarían más, los haitianos los comprarían y aquí comeríamos proteína más barata. (Demasiado fácil... todo en este mundo es más complejo de lo que parece.)