El extraño caso del comercio con China

No hay corrillo de comerciantes, industriales o empresarios de diferentes sectores, en el que el tema de comercio con China no termine dominando la conversación. Lo del misterio no va tanto por las prácticas irregulares, que ya se han identificado y que pueden comenzar en China, en el puerto o empresa de origen, sino por qué el gobierno dominicano no emprende ningún tipo de acción.

Ese es el misterio del comercio con China. No es el cómo, es por qué no se enfrentan los problemas. Las elucubraciones al respecto no son más que eso, elucubraciones y no pueden ser "reveladas" ni bajo la categoría de rumor.

Las autoridades entrevistadas en diferentes trabajos para Diario Libre reconocen varios problemas: evasión fiscal y tributaria, subvaluación de la mercancía desde el origen, falsificaciones, problemillas con el código laboral...

Pero la única reacción hasta el momento es informar de que hay una mesa de trabajo con todos los actores involucrados y que se estudian medidas. Traducción: los industriales, empresarios y comerciantes pueden esperar otros tres años de gobierno antes de ver una "acción" al respecto.

El problema, insisten los afectados, es que no se puede competir con comerciantes (de la nacionalidad que sea), que juegan con reglas diferentes. Así, obviamente, los precios son más bajos. Esto, desliza un funcionario, ayuda al pueblo a pasar la crisis económica y al presidente en estos momentos difíciles. (Y de campaña).

El problema es que los comercios locales van cerrando y su lugar lo ocupan establecimientos que para empezar... no tributan lo que les corresponde. Así que el Estado pierde ingresos, los empleos son de peor calidad y el comercio tradicional va cerrando puertas... No parece que sea un gran negocio para el país.