La auditoría que falta

El próximo lunes arranca el nuevo curso escolar. Pase lo que pase con los textos escolares, el problema de la educación sigue siendo un quebradero de cabeza para la sociedad dominicana. Hemos fracasado y hay que reconocerlo para poder enmendar errores.

Ni el 4% del PIB ha servido para levantar el nivel, ni la ADP ha asumido su responsabilidad en la calidad de los docentes, ni las familias de los estudiantes del sector público han presionado para obligar al sistema a reformarse.

Hoy somos ya un país de los considerados de renta media pero con una educación deficiente. Eso complica cualquier desarrollo futuro.

Pero hablemos además del tema que todos parece querer evitar: la auditoría a la gestión del pasado ministro. Hay dos ya terminadas, dicen fuentes bien enteradas: una de la Contraloría y otra de la Cámara de Cuentas. Una de ellas está a punto de hacerse pública, susurra semanalmente alguien desde el Ministerio. Pero eso no ocurre.

La auditoría a la gestión de Roberto Fulcar se ha convertido en un tema político. Más ahora, que se ha dejado llegar hasta la campaña. No le conviene al PRM, por lo que se revelaría. No le conviene al gobierno, por cómo reaccionaría Fulcar si no es de su agrado. Es un "arma" en poder de la Cámara de Cuentas, para que les dejen tranquilos. No le corresponde al ministro Hernández hacerla pública, es cosa de otras instancias... Así, son muchos los que buscan la explicación a este estruendoso silencio.

Y sin embargo... es indispensable mirar hacia atrás. Al menos tres o cuatro gestiones ministeriales para lograr dar sentido a ese escandaloso gasto del 4% del PIB que se ha escurrido ante la vista de todos. Hemos pagado con nuestros impuestos el enriquecimiento de muchos mientras los estudiantes recibían una pésima formación.