La buena educación

La educación en República Dominicana es tan pobre que el 70% de los encuestados por Greenberg-DL cree que es buena. ¿Sarcasmo? No. ¿Ironía? No. ¿Contrasentido? Tampoco. Demasiados años con una educación pública (y parte de la privada) de baja calidad impide ver a la mayoría que los resultados no son ni medianamente aceptables.

La percepción no es nueva. Siendo todavía ministro Roberto Fulcar, el Minerd presentó junto a Educa una encuesta levantada entre los padres de los estudiantes, que corroboraba la amplia conformidad con la educación de sus hijos. Para los dolientes y especialistas del sector, la explicación era sencilla: la alimentación en la escuela y la tanda extendida solucionan a una parte importante de la población los problemas a corto plazo, sin considerar los que generará a medio y largo plazo una mala educación.

Pero los índices no mienten. Seguimos a la cola en todos los estudios internacionales. Además, fuimos uno de los países que más tardó en abrir las aulas (incluso las universitarias) en la pandemia, lo que retrasó por lo menos el nivel de un curso a una generación entera de estudiantes.

Con el informe de PISA, sin embargo, se obra el milagro. En 2022 los resultados de todos los países del mundo empeoraron con respecto a 2018. Los estudiantes dominicanos sin embargo mejoraron en Lectura, Matemáticas y Ciencias. ¿Milagro de la enseñanza virtual?

No; la educación no es una de las fortalezas del gobierno de Abinader y el mismo gobierno, en privado, lo reconoce. Los encuestados por Greenberg creen que el 4% del PIB es insuficiente, aunque lo sensato sea poner un límite. En campaña nadie lo va a decir. El Minerd, la ADP, las instituciones, universidades incluidas, que se benefician del dineral que se destina a Educación celebrarán esta entrega de la encuesta. Pero que los padres estén contentos no es una buena noticia. No lucharán.

