No, los tapones (el de ayer era sencillamente abrumador) no son cosa de ahora. Este AM se publicó en 2009 y casi 15 años después nadie ha sabido prever ni aplicar soluciones. Pida que su candidato preferido a las elecciones de 2024 explique cuál es su plan para amainar el tránsito.

1. No trate de disolver los tapones a bocinazos. Quienes lo hemos intentado sabemos que no sirve de nada.

2. Entre a Google Earth y estudie el mapa de su recorrido. Señale con un banderín rojo los colegios para deducir rutas alternativas. Con uno verde, los centros comerciales. Amarillo para los lugares de moda con o sin "valet parking". Esquívelos todos.

3. Si es inevitable cruzar delante de un colegio, tómese el tiempo de averiguar sus horarios. No se deje engañar, algunos tienen dos horas diferentes de salida y no siempre lo confiesan a la primera.

4. Proponga a su jefe flexibilidad de horario. A él le encantará saber que usted quiere entrar a trabajar a las 6 de la mañana y salir a las 9 de la noche. No pillará un solo atasco y quizá le ascienda.

5. Vaya al súper los sábados a las 7 de la mañana. También los hay abiertos las 24 horas del día 365 días al año. Hacer la compra a las 2 de la mañana es mucho más rápido y a esa hora podrá conocer gente muy simpática en el pasillo de las bebidas.

6. Deje para mañana todo lo que pueda hacer hoy. Ahorrará muchísima gasolina y contribuirá con el medio ambiente.

7. Si ya está atrapado en el tapón... fluya. Haga amigos, ceda el paso a los peatones y no obstruya las intersecciones. Escuche música. Aprenda idiomas. Hable solo, cuéntese cosas. Cante. Teja un chal de ganchillo. Respire. Y nunca, nunca, entre en el chat de las madres del colegio.