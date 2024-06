La proporción de estudiantes que aprobaron las Pruebas Nacionales en 2023 disminuyó en comparación con años anteriores. Son datos oficiales. "Es que se utilizó una metodología diferente, basada en medir competencias", advierten desde el Minerd. Los resultados de las pruebas PISA mejoraron, al contrario que en el resto del mundo. "Es que la muestra que se utilizó en el país es selectiva y no aleatoria, como es en los demás países", explica no muy contento un educador no ligado al Minerd (obviamente).

Los datos sobre Educación siguen siendo terribles a pesar del dinero invertido, el esfuerzo por atajar problemas con nuevos programas y la preocupación de la sociedad. Los estudiantes de núcleos urbanos van mejor que los de los rurales y los de los centros privados mucho mejor que los alumnos del sector público. Los estudiantes de la modalidad Técnico Profesional superan al resto con casi cuatro puntos de ventaja.

Hablan los datos. En matemáticas, solo el 7.5% de los estudiantes dominicanos tienen un nivel de competencia por encima del nivel 2, considerado como el mínimo que debe tener un ciudadano competente. Ese porcentaje es de 24.5% en lectura y de un 23.4% en ciencias.

Se hace difícil reconocer el fracaso después de las gigantescas inversiones, pero la realidad es que seguimos atrapados, secuestrando el futuro de millones de jóvenes y el desarrollo de todos.

¡Es la Educación!