Eugenio Cedeño es diputado por el PRM. Eso implica que el partido le considera apto para hacer leyes y por tanto lo presenta en sus listas para que los ciudadanos lo elijamos. El diputado Cedeño hace las leyes que los demás debemos cumplir.

Pero el insigne legislador es capaz de decir públicamente que: “Si yo estoy casado con mi mujer y me quito el condón porque me dio la gana y quiero embarazarla a ella, aunque ella no quiera… ¡es mi mujer! Eso no tiene que llegar ni siquiera al Código Penal si siquiera al Código Civil ¿Para que se casó conmigo y para qué se encuera conmigo?“

No hay que ser woke para saber que tal desparrame neuronal es inadmisible. Que insulta a las mujeres y que lo inhabilita para proponer/imponer leyes que traten sobre la violencia sexual en toda forma y contexto.

El PRM haría bien en mandar al diputado Cedeño y a todos los legisladores que defiendan estas (cómo calificarlas?) barbaridades, a hacer un cursillo en PACAM para que alcancen mentalmente a los votantes, bastante mejor informados que ellos.

La obligación de los ciudadanos en una democracia es votar. La de los partidos proponer en sus listas personas aptas para los puestos que les damos. (Por cuatro años, que no se obvie este pequeño detalle.)