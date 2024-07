Después de 38 años en la Cámara Baja, el ex diputado Máximo Castro buscó la reelección, aunque no resultó electo. Son muchos. ¿Es sano para la democracia que los legisladores se enquisten en sus curules?

"Son elegidos por su provincia", se dirá. Sí, pero la experiencia demuestra que los controles sobre la labor y las prácticas de los legisladores deben ser más acuciosos y que la transparencia no es la virtud democrática que los distingue.

El presidente de la República, los miembros de la Suprema Corte, del Tribunal Constitucional, del Banco Central, Superintendencia de Bancos... todos los máximos responsables de la política, la justicia y la economía tienen limitación de periodos.

No finjamos ingenuidad. Los legisladores llegan a su cargo previa inversión fuerte de dinero, apoyados a menudo por sectores con intereses no siempre claros. Suben y bajan la mano, a veces después de visitas interesadas. (Y los que no lo hacen tampoco denuncian públicamente la compraventa de proyectos). Con desfachatez, defienden que se les de dinero público –barrilito- para potenciar su imagen personal.

Ocho años son suficientes. Enquistados, muchos entran en un bucle de intereses cruzados. Podríamos bajar, sin consecuencias para la democracia, el excesivo número de legisladores. Son demasiados y no está demostrado que todos entiendan lo que aprueban.