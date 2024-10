Intrant le desea feliz cumpleaños

La Constitución lo prohíbe claramente en su artículo 39. Es el relativo al derecho a la igualdad. Resumiendo: "Todas las personas nacen libres e iguales (...) independientemente de su género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica (...)"

Pero en el Intrant no han debido leer esa parte. Discrimina a los mayores de 65 años, obligándoles a pagar por la renovación de la licencia un 100% más que a los demás ciudadanos, ya que solo emite el documento con una validez de dos años y no de cuatro. Y no pida recibo, advierte un lector que lo intentó: no lo dan. De ahí se sale solo con la licencia. El ciudadano pisoteado, nada de libre e igual ante la ley.

Reconoce un empleado de Intrant que se les ha pedido "resultados". Recaudatarios, se sobrentiende. Debería "recaudar" en otro grupo "etario". Si, por ejemplo, multaran a los motoristas que van por las aceras o a los camiones-cohete de las autopistas no tendrían que exprimir al ciudadano que en plenas facultades físicas y mentales, civilizadamente, trata de tener todos sus papeles en regla.

Se podría argumentar que es necesario un periodo más corto para revisar las condiciones físicas del conductor. Tendría sentido... si se les cobrara la mitad. Pero además, reconozca el Intrant que su problema no son los mayores de 65 que renuevan sino los cientos de miles que circulan sin licencia.

No cumplir con lo que ordena la Constitución es un delito, no solo una arbitrariedad. Y el Tribunal Constitucional ha resuelto más de una vez sobre la discriminación por edad. Como la función del Defensor del Pueblo es defender al ciudadano de los abusos de la Administración, este es un caso (fácil) que debe resolver.