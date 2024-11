Salvar al PSOE

No es que Estados Unidos se despertó un día fascista y votó por Trump. Ni los argentinos decidieron una mañana de elecciones hacerse mayoritariamente libertarios, ni de pronto todos los italianos son fascistas sin camisa negra. Los votantes eligen entre lo que se les ofrece.

La izquierda no termina de aceptar que esos giros electorales tienen una razón obvia: no lo hicieron bien y los electores los quieren fuera de los despachos. Sus políticas no les convenían y, por eso, existe la alternancia. Aferrarse al poder es indigno y las consecuencias las paga el ciudadano. Hablamos de España.

En Sevilla, Pedro Sánchez será reelegido este fin de semana secretario general del PSOE. Una verdadera pena, porque España merece un mejor PSOE que el que él personifica.

Su esposa, su hermano, el fiscal general y un exministro de su confianza están imputados. Hay muchos más involucrados, pero esos cuatro deberían bastar para que se planteara convocar elecciones. No todos están sometidos por los mismos asuntos, pero, lamentablemente, República Dominicana suena en varios de ellos como destino del dinero malhabido.

¿Cuántos hombres sensatos quedan en el PSOE? ¿Cuántos tendrán este fin de semana la fuerza de plantarse ante su jefe y exigirle sensatez en vez de aplaudirle como borregos?

Lo que pasa en el PSOE importa aquí. Por sus relaciones históricas con partidos dominicanos. Porque la prensa española, todos los días, asocia la corrupción socialista con RD. Por la importancia de la inversión española y de la cooperación. Porque Rodríguez Zapatero es hombre de Maduro, y eso es muy mala noticia. Por muchas otras razones.

Las encuestas dan a Pedro Sánchez un índice de aprobación ciudadana bajísimo, no llega al 30 %. Es lo de menos; son los socialistas los que tienen que salvar a su partido. Salvarlo de Pedro.