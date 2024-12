Optimistas por decreto

Se ha interpretado el discurso navideño del presidente Abinader como una invitación a recuperar el optimismo, la confianza en el gobierno que nos organizará la vida al menos hasta 2028.

El presidente es el mayor activo del PRM y de su equipo. Quizá por ello sus estrategas, al menos eso es lo que se supone, hacen un uso abusivo de su imagen. Interviene en todas partes y a la vez, en todos los temas y en los puntos cardinales, da las explicaciones que nos deben sus ministros, anuncia pactos y planes que nadie ha visto y pasa a otro asunto tan rápido que no hay manera de seguirle.

O no confía en sus funcionarios. Esa es otra posibilidad, bastante más preocupante.

Un vistazo a dos o tres temas recientes que ya se han dado por resueltos y que no invitan al optimismo: por Albania no se pasa camino de ningún lado. Hay que tener muchas ganas de ir y más si por allá ronda el exembajador Brewster. ¿Dónde caben 10 000 viviendas prefabricadas? ¿En el Canódromo? Pocas explicaciones se han dado de un viaje privado del ministro de Vivienda en la semana en que el Banco Central liberaba fondos para impulsar la construcción habitacional.

Gran firma del Pacto por la Seguridad Vial. Un pacto que nadie conocía porque ni siquiera hoy se ha dado a conocer convenientemente. Un texto sin novedades, lleno de buenas intenciones y la "promesa" de hacer cumplir las leyes correspondientes (como si no hacerlo no fuera un delito).

No estamos pesimistas, somos realistas. Algunas cosas no funcionan y los funcionarios no son recién llegados. Aunque Abinader siga teniendo la confianza de la mayoría, la frase que se repetía, esa de "las buenas intenciones", ya no tiene vigencia.

No se puede ser optimista por decreto, pero lo intentamos.