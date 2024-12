El PRM se volvió viejo de pronto. El 16 de agosto de 2024 le cayeron los años encima. Fue joven, ("refrescante" dirían algunos cursis), pero parte del equipo enfrenta su segundo turno recodando más al artrítico PRD que a una fuerza nueva. No es la edad de los funcionarios, muchos de ellos cuarentones y algunos brillantes. Es la forma de entender para qué sirve estar ahí arriba.

Algo parecido le ocurre a la Fuerza del Pueblo. Es demasiado PLD todavía... pero son peledeístas con amnesia. Borraron selectivamente años y escándalos clave. Un fallo de origen.

La comunicación de los partidos huele a naftalina aunque surfee en redes propias o prestadas. El medio es el mensaje, sentenció McLuhan en 1964 (el siglo pasado). Y acertó, solo que ahora el mensaje llega atomizado, acomodado y resumido por los vericuetos de la Matrix.

Los funcionarios –todos los poderes en general- tienen en nómina unos equipos de comunicación y propaganda tan nutridos que "ponerles oficio" es la única explicación a la avalancha de notas que llegan por todos los canales inventados y formatos imaginables.

Pero no: ir a trabajar no es una razón para hacer un "en vivo". Tampoco "agotar" la agenda del día amerita una nota de prensa: se llama trabajar. Sí, la CAASD pone las tapas de las alcantarillas: ese es su trabajo y si es noticia es que tenemos problemas. Sí, las obras avanzan... cuando avanzan. Sí: los funcionarios se reúnen. Pero adivinen qué... ¡los demás también! No por mucho anunciar se cumple mejor.

Los ejemplos son diarios, excesivos en número y forma. Más que nada por el poco fondo.

Han conseguido convencernos de que cada día, su noticia es la que NO dan.

Los equipos de comunicación se entrenan para tapar, una táctica poco noble. Pero pagan muy bien, eso sí.