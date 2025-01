Inteligencia China

Tsunami geopolítico provocado por un terremoto tecnológico. La Inteligencia Artificial china, la DeepSeek, ha roto los parámetros que venían articulando la evolución de la inteligencia artificial.

El problema para las compañías occidentales es que -marca de la casa- sus costos son un 95 % más bajos que las desarrolladas en el otro hemisferio. El problema para los usuarios... es que nace en una dictadura, con todo lo que esto conlleva en el ecosistema de la información.

La IA china tendrá siempre detrás a los servicios de Inteligencia de China.

No es un terreno inocuo. El espionaje a través de las comunicaciones atribuido a Beijing es un tema delicado y recurrente. Países como Paraguay y Costa Rica han tomado medidas drásticas al respecto y en España empresas de telecomunicaciones, Telefónica entre ellas, han desmantelado la red 5G de Huawei. Aquí todavía mantiene su control.

Y no se trata de que espíen las conversaciones privadas (que también, pero a quién le importa...). Se trata de la ciberseguridad nacional en un contexto regional en el que China cada vez tiene más intereses y sus aliados están más necesitados.

No es el único sector en el que empresas chinas se manejan con comodidad en el país. Siguen las quejas por las "inaceptables ventajas" que comerciantes chinos tienen en el comercio y la famosa Mesa de Trabajo de diferentes instituciones que "analizaría" el caso no se reúne ni para tomar café. O tienen mucho trabajo o pocas ganas. Un tímido y bien publicitado operativo dos veces al año no resuelve nada.

Volviendo a la Matrix, TikTok y DeepSeek comparten problemas en Estados Unidos. Por el momento la IA china ya ha sufrido un ciberataque y ayer restingió el acceso a nuevos usuarios. (Esto, como en las series... Continuará.)