Aquella reforma fiscal

Impostergable, urgente, imprescindible, transversal... Pueden añadir los adjetivos con los que se calificaba la reforma fiscal antes de su desmayo. Lo más extraño de su desaparición de la agenda es que todos los sectores económicos y grupos sociales estaban de acuerdo.

El problema fue el cómo y el cuánto. No el qué ni el cuándo.

La reforma fiscal podía haberse hecho. El presidente tenía a todos los actores explicando que sí, que había que hacerla. (Ahora se dice así; antes hubiéramos pensado que si les llamábamos actores era porque dudábamos de su sinceridad.) Que la reforma fiscal era una cuestión de supervivencia.

No se hizo y quedó flotando en el aire una sensación de incredulidad primero, de desasosiego después. Nadie la da por descartada pero nadie sabe si se va a retomar. En ese extraño paréntesis, no es fácil mantener la confianza. Si era tan necesaria... ¿por qué no la retoman? Y si no hace falta retomarla... ¿para qué hicieron el amago?

Aunque le sobre por un lado, al Estado le falta dinero por otro. De hecho hay retrasos en el pago de algunas nóminas y se amontonan las necesidades. Sobran gastos en publicidad y propaganda, de los que no se ven a simple vista y que responden a patrocinios inexplicables para un Estado serio.

Con febrero tocando la puerta del calendario, crecen los rumores. Unos funcionarios dicen en privado que se van porque su compromiso con el presidente era de un periodo. Otros que vuelven al sector privado porque éste les añora demasiado. Ni los unos ni los otros se irán.

Lo que está por ver es qué cambios hará el presidente Abinader porque ese sí será un termómetro de cómo está su ánimo, y cuánto pesan los afectos sobre los resultados.