    2 min de lectura

    Rumores

    Los rumores de los días pasados tienen marca de agua y como el Estado es siempre el mejor informado, sabe por dónde atajar la pelota

    Todo el mundo tiene derecho a opinar y a informar. Nadie lo tiene a difamar ni a mentir. Una de las buenas noticias de 2025 fue la decisión que tomaron algunas víctimas de difamadores catalogados como comunicadores o influencers: llevarlos a la Justicia.

    Y tuvieron éxito. Unos pidieron perdón, otros terminaron detenidos y todos bajaron las armas.

    Los funcionarios y los políticos tienen en la Ley y en los tribunales su mejor aliado. Es más lento, pero funciona mejor que una rueda de prensa, un comunicado o pagar el chantaje. Porque hay que entender que el rumor siempre es atractivo y las redes están diseñadas para entretener o conspirar. No depuran la calidad de lo que circula y ya sabemos que crean adicción. Radiobemba era un embrión de lo que nos venía encima.

    Los tribunales... y cortar el suministro. Por décadas, la estrategia de las cabezas de muchas instituciones ha sido pagar a los pseudo informadores y casiperiodistas para "controlar el relato". Para que hablaran siempre bien de ellos o callaran. ¿Están dispuestos a dejar de financiarles? Se ha creado una economía - podríamos llamar sumergida- que sostiene un ecosistema "informativo" poco sano. El PLD sabe tanto de eso como el PRM.

    Los rumores de los días pasados tienen marca de agua y como el Estado es siempre el mejor informado, sabe por dónde atajar la pelota. Lo que no se puede combatir son las ventajas que ha aportado la tecnología a la profesión ni se debe evitar que todo el mundo acceda a ella. Y eso es sano pero tiene sus inconvenientes.

    No se trata de repartir carnets de buena persona o buen profesional, pero lanzar rumores sobre la solvencia de algunos bancos debe tener consecuencias. La democracia debe defenderse y contar con un ecosistema informativo sano es parte crucial de su fortaleza.

      Inés Aizpún es una periodista dominicana y española. Ha recibido el premio Caonabo de Oro, el Premio de la Fundación Corripio de Comunicación por su trayectoria, y el premio Teobaldo de la Asociación de Periodistas de Navarra.