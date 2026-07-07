Culpable el que dispara

En abril de 2021 el urbano RochyRD pegó el estribillo "Policía no me mates". Un año después, era detenido y enviado a La Victoria acusado de violación de una menor. ¿Moraleja? Ninguna, solo que tenemos tanto que arreglar que es difícil saber por dónde empezar.

La reforma de la Policía se ha llevado tanto esfuerzo en los últimos años que deberíamos haber visto ya avances contundentes. El Presidente con sus reuniones semanales de seguimiento. Expertos de la sociedad civil que trabajan voluntariamente en aspectos financieros o de educación. Aportes importantes de Colombia, España, Francia, China, Canadá y Estados Unidos. Apoyo financiero, logístico, de formación... Por ganas que no quede.

Por eso la muerte de Darlin Mercado Reyes duele más. Enfurece con razón. Aquí están aportando a la reforma de la Policía hasta los que no tienen obligación de hacerlo. Esos países pueden tener un interés definido, por una razón u otra, pero nada les obliga.

La reforma de la Policía se parece a la de Educación. La sabemos indispensable, acordamos dar el dinero que necesite. Disculpamos la lentitud. Miramos hacia otro lado demasiadas veces. Lo achacamos todo al salario de sus trabajadores. Fingimos creer los avances que presentan. Nos conformamos con que alguien esté haciendo algo. Siempre la cantidad de informes, seminarios y diagnósticos es enorme.

La Reforma de la Policía se impulsó en 2021 tras el asesinato de una pareja de pastores evangélicos en un control policial. Pero antes hubo otros intentos, fueron parciales y por lo visto inútiles. La actual es la más profunda que se ha intentado. Pero no echemos la culpa a "la sociedad". El culpable del asesinato de Darlin es quien disparó. Los responsables de que la Reforma policial no de resultados son ellos, los policías, empezando por sus jefes. No socialicemos la culpa, impongamos el fin de la impunidad. A todos los niveles.