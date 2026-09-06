Ese pequeño imprevisto

Hay problemas imprevistos y problemas que se sabe que van a llegar. El de las pensiones es uno de éstos. La reforma de la Ley 87-01 que regula el sistema de seguridad social se considera impostergable, pero todo apunta a que nadie tiene prisa para remangarse y trabajar.

Pocos entienden cómo funciona un sistema previsional, ese es el punto de partida. Y ese "todos" incluye tanto a los futuros pensionados como a los legisladores que deben retocar la ley. Por más explicaciones que se den, es difícil para un empleado que cada mes aporta su cuota, entender por qué dicho fondo algunos meses disminuye. Y si es difícil entenderlo, más duro es aceptarlo.

En el origen de la desafección de los ahorrantes hacia las AFP existe un malentendido. O si se quiere, una promesa incumplida. No es verdad que a la hora del retiro la pensión que cobrará cubrirá sus gastos. Solo será un complemento.

El ahorro en una AFP, tal como está establecido, es un ahorro compulsivo. Como lo es la aportación que debe hacer la empresa en la que trabaja. Las AFP son empresas privadas que manejan su dinero, exitosamente hasta el momento, pero usted no puede retirarlo. (Spoiler: cuando se planteó cambiar esta particular situación solo una AFP apoyó la idea.)

Dicen las AFP la solución para tener una mayor pensión es hacer aportaciones complementarias. Sí, pero el sueldo no da para más, riposta el trabajador. Y la informalidad y el desempleo hacen que las aportaciones no sean ni constantes ni suficientes.

Más años de vida suponen más años de necesitar la pensión, otro problema. No es un problema lejano. Cientos de miles de clientes de las AFP entrarán en edad de recibir su pensión en pocos años. Y no, no es un imprevisto.