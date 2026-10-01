En 2021, la campaña "Policía, no me mates" (lema tomado de un tema de un cantante urbano) fue abrazada por una buena parte de la sociedad. Pocos años después el número de muertes en intercambios de disparos con la Policía, siendo muy superiores a los de entonces, no ha suscitado la misma preocupación. Es más, asombra la cantidad de aplausos y mensajes que aprueban este sistema de "poner en 29" a tantos delincuentes, supuestos o no.

¿Qué ha cambiado en cinco años, cómo hemos cambiado? ¿Por qué?

Harán falta estudios sociales de los especialistas, pero se puede intuir que, entre otras muchas razones... la sociedad está cansada. De que se trate de pasar por percepción lo constatable. De que los delincuentes se muevan por las calles con delitos confirmados que deberían mantenerlos en la cárcel. Cansada de tener miedo a moverse de noche pero también de día. De los asaltos y atracos a gente sencilla y trabajadora. Cansada de los delincuentes... y de los policías.

No. No se trata de que los dominicanos, en masa, se han vuelto unos desalmados. O que la sociedad se ha sumado a una corriente autoritaria con añoranza de tiempos pasados y duros. Es que la sociedad está cansada de tanta zozobra e inseguridad. Debe haber un término que describa este sentimiento compartido.

Tal y como se cansó de luchar por una educación de calidad, aburrida de los eternos tropiezos y las malas calificaciones después del 4 %, se ha cansado de ser agredida. De que los delincuentes salgan tan rápido como entraron, de una Justicia lenta y selectiva, de una Policía no siempre confiable. De un sistema viciado que protege a los delincuentes de cuello blanco y maltrata o suelta a los de la calle. Y las víctimas de unos y otros son las mismas: todos esos ciudadanos cansados.