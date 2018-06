Se llama Marcela y lo tiene todo. Belleza incuestionable, fortuna heredada, cultura, carácter agradable y amistoso... Marcela es huérfana y la corteja un sinnúmero de hombres de todas las condiciones, profesiones, méritos y edades.

Pero Miguel de Cervantes, el escritor que ha creado a Marcela, la ha imaginado además... independiente. Marcela decide no “dar amores” a nadie y disfrutar de la vida como pastora, compartiendo su tiempo con amigas y vecinos en la naturaleza.

En este capítulo de El Quijote Cervantes abre una puerta que en el siglo XVII no dejaría de sorprender. Cervantes piensa y habla en feminista, aunque el término no se hubiera inventado. Marcela habla con energía cuando explica sus razones. Marcela no es rebelde, es libre. No acepta que deba asumir lo que los demás quieren para su vida. No se siente culpable de la muerte de Grisóstomo (joven que se ha suicidado, según sus amigos, por haber sufrido su rechazo) y explica con vehemencia que no es su responsabilidad que los hombres se enamoren de ella o que se sientan mal cuando ella los ignora.

Miguel de Cervantes creció entre cuatro hermanas educado por una madre, Leonor, que era una apasionada lectora. Crecer entre mujeres fuertes debió marcar su carácter y visión sobre la mujer y sobre sus personajes.

Marcela es bella, alegre, culta, resuelta, de buen carácter y decisiones firmes. Marcela es huérfana y rica por herencia. Marcela, la pastorcilla inalcanzable, es independiente económicamente, siendo estas palabras, independiente económicamente, el elemento clave de este retrato.

(Y de todas las agendas del feminismo -no importa de qué ideología- desde el siglo XVII a este espeso siglo XXI.)

