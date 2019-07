Frases recurrentes: el transporte en este país es un caos. Esa calle, con todos los buhoneros ocupando las aceras, es un caos. Las ciudades crecen sin plan, son un caos.

–Pero es un caos organizado, riposta normalmente el interlocutor. Esto no es Haití.

En todos esos casos existe una autoridad, solo que no es la que corresponde. Cuando una autoridad se inhibe, otra ocupa su lugar y aparece una nueva jerarquía que controla la situación. En la Avda. Duarte, por ejemplo, no hay más buhoneros que los que los propios buhoneros consideran que debe haber para que el negocio no se caiga. Tampoco hay más rutas o más empresas del transporte que las que esos jefes se reparten y administran.

Y así pequeños feudos de poder ilegítimo van modelando una sociedad que avanza llena de trampas. Hay que saber moverse, explicamos al que viene de fuera.

Moverse por las calles, en Aduanas, por los vericuetos de la Justicia, por las ventanillas de la Administración, por los pasillos del Congreso, entre las familias de la Policía, un contacto aquí, uno allá... Moverse, moverse...

Cuando los que realmente mandan en plaza cambian las reglas, algún grupo se queda fuera. No en teoría, por supuesto. En la vida real. Y así, poco a poco, fuera de los cánones en los que creemos vivir, fuera de las reglas que asumimos que nos rigen, esos grupos nos empujan o nos inmovilizan.

Nada queda realmente al azar, no existe tal caos. Estamos familiarizados con el concepto de la economía sumergida, cuando lo que define nuestra sociedad es el poder sumergido. Un poder paralelo que a veces coincide con el legal.

Pero es una sociedad llena de valientes que sigue adelante como si no supiera eso.