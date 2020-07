En el supermercado...

-¿Y qué es esto? Ahora vamos pa’trás otra vez, a trancarnos de nuevo mientras nadie controla a los tígueres...

-Así es, mi amigo, pero con un problemita adicional: que ya abrieron la economía y será muy difícil cerrar. ¿Cómo se devuelven los turistas que comenzaron a llegar? ¿Por qué castigar a los restaurantes y a todos los negocios que estaban cumpliendo muy bien los protocolos? Porque hay que decirlo, las empresas de todos los tamaños, están aplicando las reglas...

-Así es, me consta, no dejan pasar a nadie sin mascarilla, sin tomar la temperatura y te dan gel para las manos. No hay por qué castigarlas. Que vayan a los colmadones y los obliguen a aplicar los protocolos.

-Usted tiene razón, pero no son solo los colmadones. Muchos “poppis” organizan fiestas en sus casas. Los vecinos deben denunciarlos y hay zonas que se parecen a la antigua calle Barahona y la Policía pasa (a cobrar dicen algunos) y todo sigue como si nada...

-Mire, si ponen el toque de queda de nuevo, la Policía debe salir a recoger, como si fuera foni uno, a todos esos violadores y meterlos en la misma celda con calor y todo, a ver si se les pega el coronavirus para que vean lo bueno que es. Hay que hacer campañas de educación, pero hay que dar tolete, que aprendan en su pellejo su indolencia. Porque déjeme decirle: son unos cobardes. Cuando los agarraban amenazando al mayor de turno, al otro día pasaban el vídeo de ellos pidiendo perdón como angelitos. No son guapos na’, son pendejísimos.

-Comprendo su enojo, amigo, pero tómelo con calma. Use su mascarilla, evite el contacto, cumpla el protocolo y exija cortésmente a los demás que lo hagan.