Entre saber y querer

El anuncio de que se iba a firmar el pacto eléctrico sorprendió tanto como el aviso de que no se iba a firmar. Es difícil creer que después de tantos meses, años, de dilaciones y negociaciones no se supiera que estaban o no de acuerdo. No está claro si el que improvisó fue el Gobierno al convocar o la oposición al no acudir.

Todo apunta a que ya se juega a la política más electoralista en todos los escenarios y temas que se presenten. Pero con esto de la firma... alguien se ha dado un tiro en el pie y tantos argumentos hay para pensar que la mala imagen generada perjudicó al Gobierno... como al PRM.

Con los enchufes no se juega, se explica a los niños. Pues con la energía tampoco, creemos los consumidores. Es difícil entender por qué es un problema que no se soluciona. Pasan los años, décadas, y los apagones, la pérdida en las redes, los altos voltajes... son temas de conversación diaria. Otros países han avanzado más rápido y solucionado sus carencias en el sistema de energía. Aquí se ha enquistado un intrincado esquema de intereses que sigue penalizando a empresas y viviendas. Nos hace la vida incómoda en lo personal y cara en la producción.

Eso sencillamente no puede ser así. No es verdad que en las últimas décadas los gobiernos que han pasado por el Palacio Nacional han sido perfectamente incompetentes, incapaces de desenmarañar la madeja. No es verdad.

Cuando no es la “mafia de los combustibles”, es la “angurria de los generadores”, la “corrupción” en las distribuidoras, las nóminas abultadas en las instituciones públicas... Tenemos explicaciones a gusto de cualquiera. (Saber... saben. Querer... esa es otra historia.)