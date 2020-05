Interrogantes del voto en el exterior

Quedan pocas dudas de que habrá votación en el exterior, pero se mantienen interrogantes variadas, unas puramente de mecánica electoral y otras de índole política, algunas de las cuales discutimos aquí.

DE ÍNDOLE ELECTORAL. 1. las elecciones se celebran en todas las demarcaciones. No hay problemas. 2. Los comicios no pueden celebrarse en las principales demarcaciones. Esto tiene impacto en los comicios presidenciales y legislativos. Se requerirá un acuerdo político urgente para celebrarlas en una fecha antes del 16 de agosto. La modalidad podría ser también un problema. 3. Los comicios no pueden celebrarse en algunas demarcaciones. Depende de si estas son grandes o pequeñas. En ese caso, dependiendo del resultado presidencial, podrían tener incidencia y sin duda, en el plano de los diputados pues podrían afectar resultados. El otro punto, es cuándo realizar esos comicios y si podrán hacerse por vía de correo. Todo depende.

DE ÍNDOLE POLÍTICA. 1. Como el voto efectivo en el exterior es de alrededor de un 5 % del padrón electoral, tomando en cuenta una abstención de alrededor de la mitad de los inscritos, todo va a depender de si las elecciones se deciden por amplio margen o no. Si ese 5 % define la primera vuelta o quién va al balotaje, la votación exterior es crucial en las presidenciales. 2. El voto en el exterior es muy veleidoso y esta vez podría dividirse en tres sumas muy cercanas entre sí complicando la elección de los diputados en el exterior y perjudicando al candidato de Gobierno que prácticamente no ha hecho campaña en el exterior porque su estilo no conjuga con la realidad de los dominicanos en esos países.