Si Leonel Fernández ganara las elecciones de mayo de 2020 no podría aceptar la victoria. Estaría obligado a impugnar el resultado.

La estrategia que ha seguido, junto a todo su equipo, de descalificar todo lo que hace y dice la Junta Central Electoral hace inexplicable que insista en presentarse en estas elecciones y haría más imposible aún que aceptara el veredicto. Eso incluye a sus aliados. Si ganara uno de ellos... ¿aceptaría la victoria? ¿Si gana Luis Abinader también será fraude?

Sus asesores parecen haber apostado por la estrategia de la descalificación. El sistema no sirve, lo que resuelve la Junta aun menos, el algoritmo está alterado, los plazos no convienen. Parece que si no se hace lo que él dice, con el resultado que él espera... las elecciones no van.

El pataleo está siendo excesivo y abarca todos los aspectos del proceso. El expresidente Fernández está sembrando intencionalmente la duda sobre unas elecciones que de por sí, y desde ahora, tienen el ambiente político nervioso. Son unas elecciones municipales, congresionales, presidenciales complicadas... porque pueden desembocar en un cambio de ciclo político y eso siempre es perturbador, incluso en las democracias más asentadas.

Si un candidato o un partido no cree en el árbitro, si objeta el sistema de conteo, si no se fía del adversario y si el único resultado que parece dispuesto a aceptar es su victoria... quizá debería pensar en posponer sus aspiraciones para otro torneo.

La JCE ya se comprometió a una auditoría. Confiemos en que la haga pronto y a satisfacción de todos para poder cambiar de tema.