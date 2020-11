La estrategia de las alianzas

Luis Abinader ya había dejado claro que no apoyaría a un candidato de militancia partidaria para la Junta Central Electoral. Así que cumplió con lo expresado. Pero no apoyando a Eddy Olivares (hombre si no del PRM actualmente, sí afín) abre las interrogantes sobre el esquema de alianzas que se van a dar en el tablero político.

¿Es la Fuerza del Pueblo el acompañante que necesita el PRM? ¿Es más “independiente” Jáquez que Olivares? ¿Cuál es el precio? En un año como el que se avecina, las alianzas van a cobrarse caras y la Fuerza del Pueblo no parece tener muchos escrúpulos ni remilgos a la hora de pedir.

Que el PRM no defienda a un hombre del PRM y que se alíe a la Fuerza del Pueblo puede tratarse de una estrategia para combatir al PLD, claro está. Lo que no está tan claro es que al partido en el poder le convenga ayudar a crecer al partido de Leonel Fernández. En juego está considerarlo mayoritario o reconocer que no alcanzó los votos que le abren la puerta a recibir buen dinero.

Al PRM, visto desde fuera, le falta la cohesión que necesita un partido en el poder en la actual circunstancia de emergencia sanitaria y educativa, crisis económica todavía por evolucionar y fuertes pactos por firmarse. (Mucho verso suelto...)

Muy pronto para titubear; aceptemos que se está organizando y que una maquinaria gubernamental es difícil de engrasar en poco tiempo. Se entiende que para “llegar” hay que hacer compromisos, pactos y promesas que no siempre son los que apetecen y que en el actual gobierno, eso se nota.

¿Entendimiento PRM-FP? Ahí no gana el PRM...