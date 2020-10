La selección

Terminan hoy las entrevistas para seleccionar a los próximos miembros de la Junta Central Electoral. La comisión del Senado que ha tenido a su cargo “los interrogatorios” ha visto pasar por la sala candidatos de muy diferente nivel.

Y ahí viene la primera reflexión. Por los videos que se pueden encontrar en YouTube de estas jornadas, se ha visto que el sistema de selección de los precandidatos ha sido un fiasco. ¿Dónde ha estado el primer cedazo, la primera criba? ¿Cómo seguir fortaleciendo la democracia admitiendo que no importa la preparación (que no es lo mismo que el título) que se tenga se puede aspirar a cualquier puesto? Esto no tiene nada que ver con la igualdad de oportunidades. Esto tiene que ver con la seriedad con que nos tomamos la vida democrática.

La primera preselección marca el nivel, define el perfil, abre la puerta a escoger entre los más idóneos. Entre elegibles para ser más exactos. Hacer estas convocatorias abiertas puede ser una gran oportunidad para los que preguntan y para los que responden o una pérdida de tiempo mayúscula como parece ser el caso.

Los ciudadanos han llegado a hacer viral alguna entrevista por el asombro que provocaban las respuestas. (Y algunas preguntas). No es habitual que una comisión del Senado despierte tanta intriga. Pero tres procesos electorales en un año, con una Junta protestada por sectores diversos ha hecho que el ciudadano de a pie sepa sobre la Junta y su funcionamiento bastante más que antes. No era cualquier año, no es cualquier Junta.

Han sido 287 entrevistas, 23 declinaciones y quedan para hoy 22. Después veremos los resultados.