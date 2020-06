Momentos excepcionales

Son momentos difíciles que hay que enfrentar con un estado de ánimo excepcional y tomar decisiones excepcionales. Hemos comprobado que en dos meses la economía del mundo se puede hundir, como si estuviera sujetada con alfileres. Y que como en tiempos que creíamos superados, una pandemia nos obliga al confinamiento. En todo el mundo.

Sí, vivimos momentos extraños en los que parece imposible hacer planes pero en los que hay que actuar como si todo funcionara precisamente para que algo funcione.

Por eso hace falta que este final de campaña y el día de las elecciones pasen las cosas con especial sensatez.

Se necesitan dosis extra de grandeza, por parte de los ciudadanos y de los candidatos y sus equipos, para salir con bien de una jornada complicada por varias razones.

Por el COVID-19. Porque venimos de unas elecciones que hubo que repetir y todavía hay sectores tendentes a dudar de la JCE. Porque los militantes de los dos partidos principales no parecen dispuestos a reconocer con grandeza y rapidez el triunfo del otro. Unos, porque después de 20 años no conciben dejar el poder y el dinero. Otros porque después de 20 años no conciben no llegar.

No es fácil que alguien crea las propuestas electorales. Se ha prometido lo que es imposible cumplir pero que fingimos creer porque hay que confiar en que alguien tiene un plan para superar esta crisis terrible.

Se respiran las ganas de que todo se resuelva en una primera vuelta. Necesitamos definir, con la incertidumbre de la pandemia tenemos suficiente. Por eso, estas elecciones dependen más que nunca del comportamiento de la abstención. Hay que votar, siempre hay que ir a votar.