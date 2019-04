Ofensiva contra los árbitros

Sabemos que los partidos están metidos de lleno en la campaña política cuando comienzan a cuestionar a los árbitros electorales. Llámense Junta Central Electoral o Tribunal Superior Electoral.

Y si el Tribunal Constitucional se mete en el pleito, también le marcharán.

El asunto es que los partidos no quieren control alguno en el tema electoral. Quieren una Junta maniatada y desacreditada y quieren unos jueces sumisos.

De ese modo, la derrota electoral siempre se le podrá achacar al otro, y no a los graves errores de los partidos.

Si un error se le puede endilgar a la actual JCE es que está tratando de hacer las cosas por el libro y los partidos, acostumbrados a la ley de la selva, no quieren eso, pero no lo pueden decir.

La Junta ha cometido el “error” de comprometerlos con un sistema de votación que podría borrarles las excusas del fraude y de la parcialidad del árbitro. Por eso, desde ya, le hacen un movimiento envolvente y la acusan de cualquier otra cosa.

Cuestionar que la JCE pida información al órgano público que aprueba las leyes, ante un evidente conflicto de normas, es absurdo. Si no lo hubiese pedido la habrían acusado de fallar sin consultar, o el argumento que les parezca plausible en el momento.

Una ofensiva tan temprana solo tiene una explicación: desacreditar a los órganos electorales para la justificación de siempre, o para intentar controlarlos.

Lo honesto sería decir que no les tienen confianza, pero eso no conviene, porque todavía no ha llegado el momento de crear la crisis... Pero llegará...