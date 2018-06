No sé si son los años que me están poniendo “chivo” ante las situaciones artificiales que generan nuestros dirigentes partidarios, o si es que de tanto observar el panorama, ya no me creo los cuentos de los políticos.

En el caso de la Ley de Partidos, el último invento son unas primarias “cerradas”, “individuales”, es decir en las cuales cada partido escoge su método para elegir a sus candidatos, y “simultáneas”, entendiendo por ese concepto, realizadas el mismo día, aunque todavía no se ha definido con cuál padrón se van a realizar esas “simultáneas” individuales y todos sabemos que ningún partido tiene un padrón confiable.

Lo de “simultáneas”, me parece más bien una trampa para que sea la Junta Central Electoral, es decir, nosotros los contribuyentes, la que cargue con el costo de las primarias.

Porque otro sentido no tiene. Si son simultáneas y con el padrón de cada partido, ¿para qué involucrar a la Junta? ¿Qué papel jugaría? ¿También tendría que gastar millones para convocar a los votantes como si se tratase de una elección general?

Nuestros partidos quieren seguir viviendo del cuento de que son democráticos, cuando todo el esfuerzo se ha desplegado para seguir haciendo lo mismo, con los mismos viejos métodos, ahora disfrazándolos de la legalidad que podría otorgar la JCE.

El pueblo dominicano debe oponerse firmemente a que se gaste un centavo más de los impuestos que paga con mucho dolor, para que continúe el “gatopardismo” de los partidos. Si quieren seguir como chivos sin ley, que lo paguen ellos. Ya veremos si los apoyamos con el voto.

atejada@diariolibre.com