Sociedades paralelas

Las autoridades parecen confundidas. No porque no tengan la información, sino porque parecen no saber qué hacer con ella.

Están dejando que la conversación la dirija ese ente anónimo que son las redes sociales y éstas no se callan nada. Los rumores solo se controlan con información, las evasivas y los circunloquios alimentan las mentiras.

Y hay que leer entre líneas. Eliezer Salvador es la persona que condujo a David Ortiz herido al centro médico. Escuchándole hablar en una entrevista televisada con Luisín Mejía revelaba, sin que esa fuera su intención, el funcionamiento de una parte de la sociedad que tiene mucho poder y mucho dinero y que juega muy fuerte.

Se juega fuerte en todos los sentidos, en el literal y en el figurado. Habló de apuestas de 18 y 52 millones. De atentados para no pagar deudas. De centros de diversión en los que se reúnen militares, políticos, estrellas del deporte y toda la corte que rodea a estos perfiles cuando se mueve tanto poder y dinero, en combinaciones inesperadas.

David Ortiz es un símbolo, se le trata como una marca país por su afabilidad y generosidad, aparte de por su extraordinaria trayectoria deportiva... Pero “defender su nombre” puede ser una estrategia equivocada si se provoca un océano de rumores.

Esta historia se está complicando innecesariamente. Se ha armado un baile de nombres, alias y cifras. Se señalan mujeres, se trasladan presos, se intercambian amenazas, se señalan sicarios, se apunta (pero no se les denuncia) a presuntos capos... Mucha gente para una sola pistola, decía alguien. Demasiados secretos revelados. Aclaren esto pronto, ya no controlan la narrativa y se sabe que en estos casos... la percepción lo es todo.