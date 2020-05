Tres temas de estos días

1. Hay que reconocer que el Gobierno no quiere mantener cerrada la economía, pero no puede permitir que se le vaya de las manos el control del coronavirus en el país. Lo que ha faltado es establecer responsabilidades como hizo el primer ministro inglés Boris Johnson ayer, que le dijo al pueblo inglés, vamos a abrir gradualmente, pero es responsabilidad de ustedes que continuemos abriendo o que volvamos a cerrar y anunció penas más severas para los violadores. Hasta ahora, el Gobierno ha querido cargar con todo con su acostumbrado paternalismo, pero ha llegado la hora de responsabilizar a la gente de su propio destino. Mientras mejor nos portemos, más rápido abrimos y a la comunidad que vuelva para atrás se le impondrán restricciones más drásticas.

2. El Gobierno ha dicho claramente que no va a seguir después del 16 de agosto y para ello se deben realizar elecciones presidenciales y legislativas antes de esa fecha. Obviamente, las condiciones existentes el 5 de julio determinarán el número de electores que acudirán a votar. Un rebrote de la pandemia reducirá sin dudas la votación y habría que determinar a quién le conviene que vote menos gente. Visto hoy, los del PRM tendrían más ganas de votar para acceder al Gobierno, pero los votantes en general se mueven si huelen “grasa”. Por tanto, alguien tendrá que idear una campaña que lleve electores a votar sin que sean corrompidos y eso no le toca a la Junta. Después no aleguen.

3. El argumento más poderoso en contra de entregar los fondos de las AFP es ¿por qué tienen los trabajadores que pagar con sus ahorros la crisis? ¿Por qué los legisladores no se despojan de sus “barrilitos” y demás prebendas?