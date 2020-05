Y ahora sí... empieza la campaña

Arranca junio en lunes. La letalidad del coronavirus cayó al 3%, salieron ya a la calle los amet (es más fácil que llamarles los digesett) y las encuestas vuelven a encender apasionados debates.

La política venció al miedo a la pandemia y ya solo cinco semanas nos separan de unas elecciones complejas por el cambio que pueden provocar, porque el partido en el poder está ya sacando los cañones y porque el antecedente de lo ocurrido en las municipales puede servir para cualquier tipo de excusa o impugnación.

¿Cómo ha afectado la intención de voto el coronavirus? ¿Cómo lo hace la crisis económica que ya sentimos con fuerza? ¿Prima el mensaje económico, el de la corrupción, el de la seguridad en tiempos mundiales desconcertantes...?

La corrupción no ha sido un tema suficientemente explotado por la oposición y por años ha sido el talón de Aquiles de un PLD que decía pero no hacía. Experto en leyes y comisiones de investigación pero con pocos resultados que presentar. Es imposible competir con el Gobierno en ayudas en tiempo de pandemia, esa partida no se puede ni empatar.

Viene ahora la guerra sucia, por redes principalmente, pero con un usuario mucho más entrenado en distinguir el trigo de la paja. No hay perfil falso que ya funcione. Mucho troleo, meme, recordatorio de episodios del pasado. Revelación de secretos, escándalos reservados para la traca final, abonando un número creciente de indecisos.

Habrá elecciones y deseablemente se ganarán en primera vuelta. El país no necesita más retrasos de ningún tipo ni una campaña más sucia de lo acostumbrado.