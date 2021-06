Y por fin... la Bienal

Con unos años de retraso... llegó la Bienal de Artes Visuales. La acoge un Museo de Arte Moderno en excelentes condiciones; hacía años que la institución no tenía los fondos ni el apoyo para que pudiera servir de marco al encuentro que los artistas dominicanos esperan. Los han aprovechado: el Museo, por fuera y por dentro, luce magnífico.

Y la Bienal no decepciona. Un retraso de dos o tres años no afecta su calidad: ¿qué obra de arte no resiste ese tiempo? Hay de todo y para todos. En una bienal caben obras que nadie entiende, otras que pocos elegirían y también admite una dosis de espectáculo porque los artistas lo ofrecen y el mundo del arte lo necesita.

En esta Bienal conviven artistas consagrados, estudiantes que empiezan, generaciones intermedias que se asientan. Algunos de los que comenzaron en el Concurso de Arte Contemporáneo de Diario Libre se codean ya en los espacios del Museo con los veteranos.

Puede usted elegir su obra preferida; dudará. Me quedo con las esculturas en hierro de Remberto Rondón. Impresionante su “La cordura y la demencia” y la desgarradora “Cariátides del trópico”. Unos hierros retorcidos que en sus manos se convierten en un impactante retrato, una denuncia de la pobreza no exenta de heroísmo.

Y con el gran formato de Ramón Calcaño, “No importa de dónde vienes sino hacia dónde vas”. Todo un universo masificado del que trata de escapar un joven que reta al futuro. Solo. De Leonardo Durán el políptico “Yo, Adán”. Es una de esas obras de las que los críticos dicen “qué pieza tan interesante” y los que no somos especialistas pensamos “¡Wao, qué hermoso! Me lo llevaría a casa”.

Se hizo esperar, pero es una Bienal que hay que visitar para saber en qué trabajan los artistas dominicanos hoy.