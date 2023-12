Fin de año con Los Beatles

Con el uso de una tecnología que nos asombra, el cuarteto de Liverpool se ha reunido. Se rescató una canción que daba vueltas en los estudios de McCartney –y los demás– desde hacía muchos años. La recuperamos desde un cassete que se guardaba en algún lugar mágico. Antes de la producción, no sabíamos cuál era el verdadero valor del cassete. Teníamos la voz de John pero nos quedaban unos ruidos detrás que pudimos eliminar finalmente con el uso de la tecnología. Resulta un proyecto loable, importante, único en la historia. Rob Sheffield, de la Rolling Stone dijo: "es la obra maestra que los Beatles merecen".

Muy bueno el video que hizo Peter Jackson, The Lord of the Rings, para acompañar un audio que fue rescatado –como hemos dicho–, con Inteligencia Artificial. En los últimos tres años, la llegada de la ya famosa IA es un tema muy debatido en la sociedad global. Tengo una en mi celular y me da buenos resultados. Esto no significa que el trabajo se terminará en todo el mundo, que llegará una sociedad idílica, un paraíso terrenal. Tenemos obras literarias que nos testimonian el asunto. ¿Iremos a conciertos de robots? ¿Tendremos otras canciones de otros artistas que ahora no están con nosotros? Históricos, el primer paso lo han dado Los Beatles. Las nuevas generaciones los conocerán, ahora con la prístina voz de John. Una foto con el cassete en la mano vendría bien.

Años antes, la excelente y memorable producción de McCartney, Estación Egipcia vendió 133 mil discos en la primera semana. Entonces, Paul nos dio un punto luminoso: se mostró como un excelente pintor. La portada del disco fue hecha por el, algo que agradecimos en todo el mundo. Como resultado final, teníamos una pieza no solo cantada, sino pintada: el cuadro que sirvió de carátula nos pareció una obra también loable. Paul es un buen pintor: un día de estos nos dará una exhibición. Sus obras son extremadamente valiosas por el tema epocal: "todo lo que hacen los artistas nos interesa", diría un fan.

En una noticia fantástica que algunos no creerán, leí en algún lugar que para el 2030 tendríamos inteligencia artificial con conciencia, algo así como la puesta en marcha de la realidad de Reeves en Matrix. Cómo recibirá esta noticia Paul McCartney? El beatle ha estado en México como parte de su gira Got Back. La noticia más reciente de McCartney fue un concierto sorpresa en Brasil ante 300, 000 mil fanáticos, con "entradas extremadamente limitadas". En el caso del creativo Ringo Starr, éste salió a defender la canción Now and Then y nos contó la historia: "el año pasado me llamó Paul y me dijo, recuerdas la canción de John, por qué no trabajamos con ella?" Es el mismo Ringo que diseña, con radiadores de Rolls Royce, un par de mesas que puedes comprar si puedes. Su empresa está ubicada en West End en Londres.

Bien cuidado, el video de la canción nos muestra la clásica interacción de Ringo con Paul, George y un alegre John. Como si hubiera escuchado alguna de mis recomendaciones, Paul tiene "gran soltura". Como maestro de la dirección, desde la otra habitación, está satisfecho con sus músicos. Añadiré que los Beatles se unieron a los Rolling Stones en una producción donde Ringo tocará la batería, era de esperarse, y donde Paul hará de las suyas. Para el video de esta canción, Now and Then, pudimos ver la colaboración de Sean Lennon y la familia de Harrison con algunas fílmicas que nunca antes habían salido. El resultado fue claro: un buen producto que cautivará a muchos en la entrada del nuevo año.

En un libro publicado en los noventas, alguien dijo que Paul tenía en su biblioteca –sería decir en su discoteca–, una enorme cantidad partituras que no había llevado al estudio, (o que las había guardado). El que dijo esto es un gran escritor del rock. Demuestra así lo que muchos escritores también tienen: una productividad que no se cansa de cantarle a los temas importantes de la existencia. Paul tiene sus argumentos filosóficos. Todo esto tiene un valor testimonial: eres parte de la historia y actúas como oyente de Los Beatles, Post Malone y Lee Roth (el mismo), para mencionar a unos pocos. Este es un ejercicio de rescate, lo que ves que hacen algunos con las estatuas egipcios en el mundo de la arqueología. Tome una copa, y comience a escuchar lo que tiene en los audífonos. Lo cierto es que la música agrega mucho al mundo, un mundo complicado con sus Putins y Zelenskys, con la intención de la guerra en algunos países. Entonces, no es malo escuchar una canción que saca lo mejor del ser humano en un mundo complicado.

En Netflix se puede ver un documental de la historia de los Beatles que puede ser acompañado con la canción para así tener un contexto claro de la historia de la banda. Podemos hallar la evolución de Paul que se manifiesta con la formación de The Wings y todo con fotos reales. Este documental es un producto muy acabado, lo mismo que la canción que salió y que fue número uno en Reino Unido de manera casi inmediata.

Para la composición del video se usaron videos anteriores, sacados de la vasta filmografía de Los Beatles. Entre otras cosas, esto significa que sacar y depurar las imágenes que se usarían es algo que debió planear bien el encargado, terminando con una pieza interesante en lo visual, y no diríamos que solo aceptable sino bastante cool. La integración se ha hecho con la IA, es cierta y no tenemos que tenerle ese miedo que nos dice que pronto tendremos robots con conciencia (algo que está muy lejano). Quizá veamos la producción –en línea– de robots, como autos. Quizá tengamos alguna compañía en las casas. Quizá Ringo Starr fabricará más mesas. Los proyectos de estos artistas no se terminan, son una continuidad que podemos espiar cada semana.

Para los que vieron las entrevistas que dio la robot Sofía en algunas conferencias de políticos, se podrá decir que en el futuro tendremos a verdaderos robots, no solo cantando las canciones de Taylor Swift o Los Beatles, sino diciéndonos lo que tenemos que hacer en las calles. Ya ocurre para llegar a nuestro destino, algo que hacen los programas que manejamos en los celulares y el GPS. Se parece todo esto a un cuento de Harlan Ellison o de Philip Dick, algo que algunos considerarán un verdadero peligro para la especie humana, "pero quién detiene el progreso", dirán otros.

Varias semanas después de la salida, con una enorme cantidad de gente de testigo, me queda claro que la "aclamación universal" de la que habla Metacritic ha sido un fenómeno cierto, que nos ha tocado a todos: ha sido una especie de regalo de navidad adelantado un mes. En Clash, se considera como un hermoso sencillo, y se hace una evaluación del intento de McCartney de llevarlo todo hasta las últimas consecuencias.

La producción de Now and Then estuvo a cargo de McCartney, Giles Martin y Ben Foster. ¡Feliz año 2024 para todos!