Un palo "acechao" de la RAE

Los diccionarios de la lengua se alistaban cada vez que la mar echaba pejes, que no es frecuente, más bien rarísimo. Era tarea de horizontes largos y, ¿por qué no decirlo?, de estrechez de miras. Aceptar nuevos vocablos, lexemas o registros lingüísticos novísimos, era cosa de años. De hecho, los académicos provincianos, esos que no eran numerarios de la mera RAE, se enteraban de los cambios casi al mismo tiempo que los poquísimos interesados que ponían caso a tal menester.

La Real Academia Española, la que planta raíces por los Jerónimos, entre el Paseo del Prado y el Buen Retiro, la que "limpia, fija y da esplendor" a nuestra lengua, guste o no, se encargaba de plantear, debatir, descubrir, aceptar, resaltar o aprobar las nuevas palabras que debían incorporarse al habla de los hispanodolientes. Ya eso es cosa del pasado. Desde hace poco el diccionario se actualiza cada año -que este mundo va a toda marcha y sin reversa- y la consulta ha de incluir a los académicos de la lengua de todas las provincias ultramarinas, vaya, de los que son miembros adscritos de la RAE y gobiernan -¿puede decirse así?- sus propios territorios lingüísticos, dialectales, fraseológicos, prácticos, digamos su "español" particular. ¿Por qué sólo incluir las variedades dialectales de España y no las de los veintitrés países que hablan español, cada uno a su manera y estilo? Los 590 millones de personas que hablan español alrededor del mundo, ¿no merecían que sus propias modalidades lingüísticas -dialectos, geolectos, sociodialectos- fuesen tomadas en cuenta?

Se ha dicho ya muchas veces: todos hablamos español, pero ninguno de los hispanohablantes de un país lo habla igual al de otro. O mejor -¿peor?- dentro de un mismo territorio geográfico hay formas dialectales diversas. Los dominicanos, por ejemplo: un sureño no comprenderá acentos y rasgos del habla cibaeña. O a la inversa. Aún más: los cibaeños -sobre todo si usted es santiaguero, mocano o vegano, urbano o de monte adentro- no entendemos en no pocos casos lo que nos intentan comunicar los mismos hablantes de nuestra región. Y si a esto agregamos los "cantaítos" de cada habla latinoamericana -el ritmo, la cadencia- veremos que hay un español particular que forma parte de la identidad de la nación de hablantes. La forma de hablar de cubanos, puertorriqueños, colombianos, mexicanos, argentinos, dominicanos, son muy diferentes entre sí, y las formas dialectales de cada uno de estos tienen una estructura lingüística que aunque se defina como variedad de un idioma soy de los que creen, al contrario de lo que la misma RAE ha dictaminado, que sí alcanzan la categoría social de lengua. Nadie habla un mejor o peor español. Antes se decía tal de los colombianos, y yo encuentro que, sobre todo en el ámbito más popular ellos utilizan en el habla común palabras groseras, impías, bravas, detonantes, como las hay del mismo modo en el español mexicano, argentino, boricua, dominicano o de Castilla. En resumen: todos hablamos un español propio, nada castizo, nada castellano, pero todos nos entendemos en el idioma más rico y democrático del universo parlante. No hay manera reglada definitiva. Cada cual en cada esquina de la multilateralidad lingüística del habla que nos identifica, aplicamos en la cotidianidad la variante nacional correspondiente. Y esto no es exclusivo del español, sino que ocurre en todo idioma.

Pues, desde hace rato la RAE es más RAE porque consulta a sus pares de las veintitrés academias de la lengua española existentes. Ya no existe el circuito cerrado y las aprobaciones urbi et orbi desde Madrid. La fijación, limpieza y esplendor de la lengua corresponde a todas las academias de la lengua española del mundo. No creo que siempre haya unanimidad -¿dónde la hay?- cuando se aprueban nuevas palabras. De hecho, han ocurrido disparidades entre los académicos de la RAE en múltiples ocasiones, una de las más recientes la del famoso escritor Arturo Pérez Reverte quien manifestó oposición a la decisión de las tildes en los pronombres demostrativos, "este", "ese" y "aquel" y en el adverbio "solo". En el pleno de la RAE se afirma que Santiago Muñoz Machado, el director de la corporación, es un fanático antitildista, mientras que hay académicos, como el autor de "El capitán Alatriste" que no comparten el mismo criterio. He de recordar aquella polémica sabrosísima, como todas en las que fue protagonista Camilo José Cela, que desde su asiento académico protestó cuando se acordó eliminar la P a los vocablos que iniciaban con esa letra, como psicología, psiquiatría, aduciendo que eso significaba "desnudar" esas palabras y que él no las acataría. Unanimidad, jamás. Pero, cuando la mayoría habla la RAE fija regla y basta. ¿Ciertamente, basta?

Y como los diccionarios hay que renovarlos cada año desde hace un rato, y los países hispanohablantes hacen los suyos propios o impulsan retos, que logran éxito, para que en el diccionario de la RAE sean admitidas palabras de uso local, y como ya no se debe hablar de dominicanismos, cubanismos o americanismos, sino de español dominicano o de español cubano o de español americano, la RAE da su "palo acechao" casi finalizando el 2023 -aprobado en noviembre, pero divulgado en los días finales del año recién concluido- y comunica al mundo hispanohablante que hay nuevos vocablos aceptados y recibidos en el diccionario de nuestra lengua, conforme las normas que va imponiendo la realidad mundial, el uso cotidiano y el estilo de habla incluso de las minorías cuyos derechos ya no se discuten ni en el idioma.

Algunas de las nuevas palabras, que han llamado la atención de los que han puesto su mirada sobre esta noticia que comenzó a ser viral el primer día del año, son las siguientes: chundachunda (en España es la música alta y machacona, como casi todas las de hoy, esa con la que los vecinos nos atolondran de tarde en tarde); oscarizar (ya tenía buen uso desde hace años, y se refiere a los premios Óscar y a quienes obtienen la estatuilla); videoarbitraje (uno de los nuevos "aparatos" de distracción del béisbol, por ejemplo, juego que ha cambiado tanto que si seguimos así terminaremos no entendiéndolo); cookie (palabrita que nos fuñe la vida cuando en una lectura cualquiera en redes o en internet debemos padecer los anuncios comerciales); bulldog (un acto de justicia tardía cuando el chihuahua, el caniche, el danés, el logo, el labrador y hasta el viralatas tienen su asiento seguro en la RAE y en el del Español Dominicano de María José Rincón et al.); perreo (gritos en las graderías: el baile erótico a ritmo de reguetón que pone en candela a la 42 de Capotillo y a la misma zona colonial en tiempos afiebrados); machirulo (el hombre excesivamente machista); crack (que no guarda ninguna relación con la piedra aquella que surgió en el Bronx, según dicen, si no con la persona que se destaca en algo de forma relevante); porsiacaso (dícese originario de Argentina y Venezuela, cuando es de mucho uso entre los antillanos); sexting (el envío de fotos anteriormente llamadas obscenas y que ahora se definen simplemente como de contenido sexual o erótico, fotos o videos, remitidas por un remitente a otros vía internet). No son todas las que están, pues se han incluido además, entre otras muchas, big data, aquaplaning, huella de carbono, disforia de género, hormonación, alien, georradar, no binario, braket, banner, cochifrito, baguette, pixelar, regañá, tecnociencia, descarbonizar, pobreza energética, huella ecológica, y hasta una que sólo tal vez utilice alguna gente "elevada", como balconing, que es tirarse a una piscina desde un balcón o terraza por pura diversión.

El "palo acechao" de la RAE no termina ahí. En total, han inscrito como oficialmente válidas 4,381 novedades: nuevos términos, acepciones renovadas y enmiendas, a las que se suman sinónimos y antónimos que esperaron durante trescientos años su incorporación al diccionario grande. Podemos ver que la actualización del 2023 de la corporación lingüística ha renovado, modificado o introducido nuevos significados a una cantidad notable de palabras o términos procedentes de la ciencia, el medioambiente, la tecnología, la gastronomía, el deporte y el derecho. El diccionario de nuestra lengua gana mucho con esta actualización, que ya no viene tanto de la propuesta y decisión de los jueces de la RAE que oficiaban como tales anteriormente, sino que ahora se investiga y acepta el español práctico que sugiere la gente, desde sus distintos ámbitos, como diseñadores de la nueva lengua que nos obliga a actualizarnos cada día a nosotros mismos.

LIBROS https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/04/diccionario-de-la-lengua-esp.jpg DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA 23ª edición del Tricentenario, Real Academia Española, 2014, 2,289 págs. más apéndice. El libro imprescindible de todo aquel hispanohablante que desee comunicarse correctamente oral o por escrito.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/04/ortografia-lengua-esp.jpg ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA Real Academia Española, 2010, 745 págs. La primera ortografía de nuestra lengua debatida y aprobada conjuntamente entre la RAE y la Asociación de Academias de la lengua española.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/04/diccionario-practico-lengua-esp.jpg DICCIONARIO COMBINATORIO PRÁCTICO DEL ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO Editor: Ignacio Bosque, Ediciones SM, 2006; 1,305 págs. La palabra en su contexto. No es solo saber lo que significan las palabras, sino saber cómo se combinan.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/04/enciclopedia-de-esp.jpg ENCICLOPEDIA DEL ESPAÑOL EN EL MUNDO Anuario del Instituto Cervantes, 2006, 901 págs. El presente y futuro del español como lengua de comunicación internacional. Un total de 220 especialistas de variadas disciplinas abordan el tema.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/04/el-libro-del-esp-correcto.jpg EL LIBRO DEL ESPAÑOL CORRECTO Florentino Paredes García et al., Instituto Cervantes, 2012, 561 págs. Claves para hablar y escribir bien en español. Una obra pensada para ayudar a quienes se preocupan por mejorar su manera de expresarse.